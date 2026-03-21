Динамо выступило с официальным заявлением о своём тренере
Олег Венглинский отмечает день рождения
21 марта свой 48-й день рождения отметил помощник главного тренера киевского «Динамо» – Олег Венглинский, ранее выступавший за столичный клуб.
В честь этого дня пресс-служба киевлян выступила с официальным заявлением, в котором поздравила Венглинского.
«Олег Николаевич – воспитанник «Динамо» (Киев), который ярко проявил себя как нападающий, защищая цвета родного клуба, а также выступая за «Днепр», греческий АЕК (Афины) и «Черноморец» (Одесса). В его активе также 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Украины.
После завершения игровой карьеры Олег Венглинский посвятил себя тренерской работе. Он работал с юными футболистами в ДЮСШ «Динамо» имени Валерия Лобановского, а впоследствии – в команде U19, передавая свой опыт и знания молодому поколению. С декабря 2025 года Олег Николаевич входит в тренерский штаб первой команды «бело-синих».
«Желаем имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта, новых профессиональных свершений и ярких побед вместе с «Динамо». Пусть каждый день приносит вдохновение, а совместный труд ведет к большим достижениям и главной Победе для всей страны!», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
