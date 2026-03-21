  4. Динамо выступило с официальным заявлением о своём тренере
21 марта 2026, 23:02 |
Олег Венглинский отмечает день рождения

ФК Динамо. Олег Венглинский

21 марта свой 48-й день рождения отметил помощник главного тренера киевского «Динамо» – Олег Венглинский, ранее выступавший за столичный клуб.

В честь этого дня пресс-служба киевлян выступила с официальным заявлением, в котором поздравила Венглинского.

«Олег Николаевич – воспитанник «Динамо» (Киев), который ярко проявил себя как нападающий, защищая цвета родного клуба, а также выступая за «Днепр», греческий АЕК (Афины) и «Черноморец» (Одесса). В его активе также 10 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Украины.

После завершения игровой карьеры Олег Венглинский посвятил себя тренерской работе. Он работал с юными футболистами в ДЮСШ «Динамо» имени Валерия Лобановского, а впоследствии – в команде U19, передавая свой опыт и знания молодому поколению. С декабря 2025 года Олег Николаевич входит в тренерский штаб первой команды «бело-синих».

«Желаем имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта, новых профессиональных свершений и ярких побед вместе с «Динамо». Пусть каждый день приносит вдохновение, а совместный труд ведет к большим достижениям и главной Победе для всей страны!», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.

По теме:
Полузащитник ЛНЗ: «В перерыве в раздевалке была мужская беседа»
Два игрока Руха могут восстановиться к матчу с Шахтером
Черноморец – ЮКСА – 1:0. Возвращение Григорчука. Видео гола и обзор матча
Динамо Киев Олег Венглинский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 07:36 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет
Футбол | 22.03.2026, 00:11
ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет
ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Теннис | 21.03.2026, 22:34
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
