ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского защитника Ивана Мамросенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«С возвращением в родной город, Иван», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Иван перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О деталях контракта и финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В первой части сезона Иван выступал за Кудровку, выступающую в Украинской Премьер-лиге. За команду Василия Баранова защитник сыграл 8 матчей в этом сезоне.