Украина. Первая лига21 марта 2026, 11:21 | Обновлено 21 марта 2026, 11:23
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
Иван Мамросенко будет выступать в Первой лиге Украины
Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского защитника Ивана Мамросенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«С возвращением в родной город, Иван», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Иван перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О деталях контракта и финансовых аспектах соглашения не сообщается.
В первой части сезона Иван выступал за Кудровку, выступающую в Украинской Премьер-лиге. За команду Василия Баранова защитник сыграл 8 матчей в этом сезоне.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 20 марта 2026, 14:01 24
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Теннис | 21.03.2026, 02:59
Футбол | 21.03.2026, 09:57
Футбол | 20.03.2026, 16:33
