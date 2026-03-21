Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
Украина. Первая лига
21 марта 2026, 11:21 | Обновлено 21 марта 2026, 11:23
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ

Иван Мамросенко будет выступать в Первой лиге Украины

ФК Металлург Запорожье

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского защитника Ивана Мамросенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«С возвращением в родной город, Иван», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Иван перебрался в Запорожье на правах свободного агента. О деталях контракта и финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В первой части сезона Иван выступал за Кудровку, выступающую в Украинской Премьер-лиге. За команду Василия Баранова защитник сыграл 8 матчей в этом сезоне.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем