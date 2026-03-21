Легенда Шахтера подколол коуча аутсайдера УПЛ: «Ему не позавидуешь»

Бывший игрок донецкого Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Рух – ЛНЗ в 21 туре УПЛ, подколов Ивана Федыка.

– Рух – ЛНЗ. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и ставят кардинально разные задачи, но Виталий Пономарев будет противостоять своей родной команде. Чего ждать от этого матча?

- Смогут ли футболисты, которые должны подавать мячи, дать настоящий бой команде, которая сейчас борется за чемпионство? Вот самая большая интрига! Шучу... (Смеется). Где-то в моих словах есть судьба правды. Здесь не позавидуешь Ивану Федыку. У него есть опытные футболисты, но сейчас он не может на них рассчитывать – они травмированы. Это все отражается на футбольном поле. Вектор, который на этом этапе избрало руководство Руха – это и получают. Рух – один из главных кандидатов на прямой вылет из УПЛ.

ЛНЗ? Это команда, очень хорошо играющая в силовой футбол. Они очень хорошо функционально готовы – они держат высокий темп игры с первых минут матча. Смогут ли футболисты Руха выдержать это? Покажет только игра. Фаворитом этой встречи для меня точно ЛНЗ. И опыт и уверенность. Они заслуживают быть одним из лидеров УПЛ, – сказал Вирт.