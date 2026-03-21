Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера подколол коуча аутсайдера УПЛ: «Ему не позавидуешь»
Вторая лига
Пенуэл
21.03.2026 12:00 – 17 0 : 2
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 10:59 | Обновлено 21 марта 2026, 11:57
Легенда Шахтера подколол коуча аутсайдера УПЛ: «Ему не позавидуешь»

Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Рух – ЛНЗ

Бывший игрок донецкого Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Рух – ЛНЗ в 21 туре УПЛ, подколов Ивана Федыка.

– Рух – ЛНЗ. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и ставят кардинально разные задачи, но Виталий Пономарев будет противостоять своей родной команде. Чего ждать от этого матча?

- Смогут ли футболисты, которые должны подавать мячи, дать настоящий бой команде, которая сейчас борется за чемпионство? Вот самая большая интрига! Шучу... (Смеется). Где-то в моих словах есть судьба правды. Здесь не позавидуешь Ивану Федыку. У него есть опытные футболисты, но сейчас он не может на них рассчитывать – они травмированы. Это все отражается на футбольном поле. Вектор, который на этом этапе избрало руководство Руха – это и получают. Рух – один из главных кандидатов на прямой вылет из УПЛ.

ЛНЗ? Это команда, очень хорошо играющая в силовой футбол. Они очень хорошо функционально готовы – они держат высокий темп игры с первых минут матча. Смогут ли футболисты Руха выдержать это? Покажет только игра. Фаворитом этой встречи для меня точно ЛНЗ. И опыт и уверенность. Они заслуживают быть одним из лидеров УПЛ, – сказал Вирт.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Чудес ожидать от первых туров не нужно»
Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ
Пенуэл – Диназ, Горняк-Спорт – Чайка, Реал Фарма – Полесье-2. Смотреть LIVE
Юрий Вирт ЛНЗ Черкассы Рух Львов Рух - ЛНЗ Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Футбол | 21 марта 2026, 04:45 8
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер

У Виктора есть карты на руках

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21 марта 2026, 02:59 5
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Элина во втором раунде тысячника во Флориде переиграла Эмерсон Джонс в двух сетах

Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Футбол | 21.03.2026, 09:36
Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 07:36
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.03.2026, 11:15
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 22
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию
Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию
19.03.2026, 14:56 55
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
ВИДЕО. Игроки Металлиста 1925 реагируют на жеребьевку Кубка Украины
ВИДЕО. Игроки Металлиста 1925 реагируют на жеребьевку Кубка Украины
19.03.2026, 15:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем