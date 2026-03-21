В субботу, 21 марта, Кривбасс на домашнем стадионе сыграет против Эпицентра. Этот матч состоится в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игру в Кривом Роге обслужит бригада арбитров во главе с Олегом Когутом. Ассистенты арбитра – Михаил Юхименко и Петр Котубей. Арбитром VAR назначен Олег Базай.

Матч Кривбасс – Эпицентр состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток на стадионе «Горняк» в Кривом Роге прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. Эпицентр находится на 13 строчке с 20 баллами.

Кривбасс – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

