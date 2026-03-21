Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин может прервать неприятную серию Реала, которая длится уже шесть лет
Испания
21 марта 2026, 12:44 |
Лунин может прервать неприятную серию Реала, которая длится уже шесть лет

Королевский клуб ни разу за последние 14 матчей против «Атлетико» не сохранил свои ворота сухими

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 22 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся две мадридские команды – «Реал» и «Атлетико».

Команды сыграют на стадионе «Estadio Santiago Bernabéu», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в стартовом составе королевского клуба выйдет вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который заменит травмированного бельгийца Тибо Куртуа.

В предстоящем поединке 27-летний голкипер получит возможность прервать неприятную серию «Реала», которая длится уже шесть лет.

В последних 14 матчах против «Атлетико» футболисты «сливочных» ни разу не сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. За это время «Реал» одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.

Последний «сухой» матч против «матрасников» был сыгран 12 декабря 2021 года, когда была одержана победа со счетом 2:0.

Лунин сыграет четвертый матч против «Атлетико» после двух встреч в Ла Лиге и одной в Кубке Испании (две победы и одна ничья).

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Андрей Лунин
Николай Тытюк Источник: AS
