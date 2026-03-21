Лунин может прервать неприятную серию Реала, которая длится уже шесть лет
Королевский клуб ни разу за последние 14 матчей против «Атлетико» не сохранил свои ворота сухими
В воскресенье, 22 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся две мадридские команды – «Реал» и «Атлетико».
Команды сыграют на стадионе «Estadio Santiago Bernabéu», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ожидается, что в стартовом составе королевского клуба выйдет вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который заменит травмированного бельгийца Тибо Куртуа.
В предстоящем поединке 27-летний голкипер получит возможность прервать неприятную серию «Реала», которая длится уже шесть лет.
В последних 14 матчах против «Атлетико» футболисты «сливочных» ни разу не сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. За это время «Реал» одержал пять побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.
Последний «сухой» матч против «матрасников» был сыгран 12 декабря 2021 года, когда была одержана победа со счетом 2:0.
Лунин сыграет четвертый матч против «Атлетико» после двух встреч в Ла Лиге и одной в Кубке Испании (две победы и одна ничья).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пройдя польский Лех, горняки в четвертьфинале сыграют с АЗ Алкмаар
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше