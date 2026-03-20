Стародубцева досрочно вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами
Кристина Букша не сумела доиграть поединок против Юлии, снявшись во втором сете
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Испании и 30-й сеяной Кристины Букши (WTA 30). Испанка не сумела доиграть поединок, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Кристина Букша (Испания) [30] – 6:2, 3:2, RET., Букша
Букша снялась после того, как брала медицинский перерыв за пределами корта.
Стародубцева в третьем круге тысячника во Флориде поборется с шестой сеяной Амандой Анисимовой (США, WTA 6).
