Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева досрочно вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами
20 марта 2026, 23:38 | Обновлено 20 марта 2026, 23:39
Стародубцева досрочно вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами

Кристина Букша не сумела доиграть поединок против Юлии, снявшись во втором сете

20 марта 2026, 23:38 | Обновлено 20 марта 2026, 23:39
812
0
Стародубцева досрочно вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Испании и 30-й сеяной Кристины Букши (WTA 30). Испанка не сумела доиграть поединок, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Кристина Букша (Испания) [30] – 6:2, 3:2, RET., Букша

Букша снялась после того, как брала медицинский перерыв за пределами корта.

Стародубцева в третьем круге тысячника во Флориде поборется с шестой сеяной Амандой Анисимовой (США, WTA 6).

