  4. Арбелоа предупредил Лунина перед матчем Реала против Атлетико
Испания
21 марта 2026, 21:02
Арбелоа предупредил Лунина перед матчем Реала против Атлетико

Тренер считает Гризманна самым опасным игроком матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Перед дерби «Реал» – «Атлетико» тренер «бланкос» Альваро Арбелоа предупредил футболистов пристально следить за ключевым игроком соперника Антуаном Гризманном. По данным СМИ, Арбелоа даже назвал его лучшим в «Атлетико».

«Дерби будет важным и напряженным матчем перед перерывом на сборные. Мы должны контролировать соперника и использовать свои шансы на победу», – сказал тренер.

Ожидается, что стартовым вратарем «Реала» в этом матче станет Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Альваро Арбелоа Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Антуан Гризманн
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
