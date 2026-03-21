Арбелоа предупредил Лунина перед матчем Реала против Атлетико

Перед дерби «Реал» – «Атлетико» тренер «бланкос» Альваро Арбелоа предупредил футболистов пристально следить за ключевым игроком соперника Антуаном Гризманном. По данным СМИ, Арбелоа даже назвал его лучшим в «Атлетико».

«Дерби будет важным и напряженным матчем перед перерывом на сборные. Мы должны контролировать соперника и использовать свои шансы на победу», – сказал тренер.

Ожидается, что стартовым вратарем «Реала» в этом матче станет Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.