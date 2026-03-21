Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Испания
21 марта 2026, 14:05 | Обновлено 21 марта 2026, 15:01
2113
6

Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»

Тренер – о матче с «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Перед дерби «Реал» – «Атлетико» тренер «бланкос» Альваро Арбелоа провел пресс-конференцию, на которой обсудил состояние команды, травмы, возвращение лидеров и доверие к молодым игрокам.

«Мы подходим к этому матчу с большим желанием и энтузиазмом. Эти три очка очень важны для нас – для болельщиков и для атмосферы. Это один из лучших матчей для игрока, тренера и фаната. Надеюсь увидеть «Бернабеу», который будет болеть от души, ведь мы играем против великолепной команды.

Каждый выход на поле – это риск. Почти нет игроков, которые играют без дискомфорта или боли. Куртуа хотел продолжить, но я решил его заменить из-за доверия к Лунину. Это большой шанс для него. У нас травмирован лучший вратарь в истории, но Лунин – тоже вратарь высокого уровня, он покажет, на что способен. Точного срока восстановления у Куртуа нет.

Мбаппе? Я говорил, что он выйдет только тогда, когда будет на 100%. В Манчестере он это показал. Мы полностью ему доверяем. Завтра он точно будет играть, и я не вижу проблем в том, чтобы он уехал в сборную после матча.

Возвращение Беллингема – это отличная новость для команды. Иметь возможность выбирать между такими игроками – это приятная проблема.

Карвахаль? Дани важен не только на поле, но и в раздевалке – это лидер, который нужен команде», – сказал Арбелоа.

По теме:
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Тибо Куртуа Альваро Арбелоа
Дмитрий Олийченко Источник: Flashscore
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А Лунін- найкращий лавочник в історії!
Ответить
+3
Умник
Все ж таки у нас немає в ментальності радіти за людину. Ви задайте питання а чи багато взагалі українців грало в найсильнішому клубі світі який має 15 перемог лч.
Мені здається цей тренд гівняти всих неважливо сидіть він в запасі чи грає, він з'їв мозок залишив лиш якісь реакції)))).
Андрій це історія нашого футболу навряд чи хтось його перевершить.
Доречі він найтитулованіший українець. Від мене йому велика повага.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
aleks8-48
Хоча би Андрій,після такої надмірної уваги до нього, не перегорів психологично.
Ответить
0
roman75zpr
Чого це "а", коли там тренер каже  "але"?! Не назва, а якась жовтуха ((
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем