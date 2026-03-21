Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»

Перед дерби «Реал» – «Атлетико» тренер «бланкос» Альваро Арбелоа провел пресс-конференцию, на которой обсудил состояние команды, травмы, возвращение лидеров и доверие к молодым игрокам.

«Мы подходим к этому матчу с большим желанием и энтузиазмом. Эти три очка очень важны для нас – для болельщиков и для атмосферы. Это один из лучших матчей для игрока, тренера и фаната. Надеюсь увидеть «Бернабеу», который будет болеть от души, ведь мы играем против великолепной команды.

Каждый выход на поле – это риск. Почти нет игроков, которые играют без дискомфорта или боли. Куртуа хотел продолжить, но я решил его заменить из-за доверия к Лунину. Это большой шанс для него. У нас травмирован лучший вратарь в истории, но Лунин – тоже вратарь высокого уровня, он покажет, на что способен. Точного срока восстановления у Куртуа нет.

Мбаппе? Я говорил, что он выйдет только тогда, когда будет на 100%. В Манчестере он это показал. Мы полностью ему доверяем. Завтра он точно будет играть, и я не вижу проблем в том, чтобы он уехал в сборную после матча.

Возвращение Беллингема – это отличная новость для команды. Иметь возможность выбирать между такими игроками – это приятная проблема.

Карвахаль? Дани важен не только на поле, но и в раздевалке – это лидер, который нужен команде», – сказал Арбелоа.