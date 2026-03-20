Чтобы обойти Олимпиакос в рейтинге, Шахтеру не нужны 5 из 5 побед

Аналитики и эксперты продолжают изучать шансы Шахтера на получение прямой путевки в Лигу чемпионов 2026/27.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (52.750) занимает 48-ю позицию.

Если Шахтер станет чемпионом Украины, то будет иметь шанс – в случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, стать командой, которая по рейтингу УЕФА автоматически перейдет напрямую в основной раунд ЛЧ.

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер за счет бонуса на 0.500 балла приблизился к греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).

Однако ликвидировать отставание будет сложно – понадобится выход в финал ЛК. Важную роль сыграет, окажутся ли клубы-конкуренты победителями своих национальных чемпионатов.

Отдельные эксперты в своей аналитике ошибочно утверждают:

Шахтер даже может обойти Рейнджерс и Олимпиакос в рейтинге, но для этого горнякам нужно добыть 5 побед в 5 оставшихся матчах Лиги конференций

Давайте изучим несложную математику.

Чтобы опередить Олимпиакос в рейтинге, горнякам надо отыграть 9,500 в оставшихся матчах Лиги конференций (по системе 2 очка – за победу, 1 очко за ничью). Однако надо не забывать, что есть бонус 0,5 очка – за выход в каждый следующий раунд плей-офф.

То есть, но на самом деле математика такая:

Шахтеру достаточно одержать 4 победы и 1 матч сыграть вничью, попутно взяв 1,0 бонусных очка (по 0,5 за выход в полуфинал и финал)

Дойти до финала ЛК, конечно, будет очень непросто. Если горняки пройдут АЗ Алкмаар, то в полуфинале сыграют с победителем пары Фиорентина – Кристал Пэлас.

Если горнякам обойти Олимпиакос в рейтинге не удастся, а тот станет победителем чемпионата Греции, то Шахтер в статусе победителя сезона УПЛ может оказаться напрямую в Q4 ЛЧ, заменив в нем греческий клуб.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)