Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии

В трех еврокубках – Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиге конференций – состоялись ответные матчи 1/8 финала.

Произошли незначительные изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер с большими усилиями в 1/8 финала Лиги конференций прошел польский клуб Лех (3:1, 1:2).

Горняки получили 0,5 бонусных очка за выход в четвертьфинал, что увеличило рейтинг Украины на 0.125 балла (очки делятся на 4 стартовавших клуба). Далее Шахтер в 1/4 финала сыграет с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

В 5-летнем рейтинге Украина (25.037) занимает 25-е место.

Выше: 22. Венгрия (27.187), 23. Сербия (25.750). 24 Румыния (25.250). Ниже: 26. Словения (24.468).

Все конкуренты Украины выбыли из еврокубков текущего сезона. Венгерский Ференцварош в Лиге Европы уступил португальской Браге (0:4 после 2:0 в первой игре). Словенский Целе выбыл в противостоянии с АЕК Афины (0:4, 2:0).

Украине надо подняться на 23-е место, чтобы победитель УПЛ 2026/27 в евросезоне 2027/28 начинал отбор с Q2 ЛЧ, а не с Q1. Чтобы Украина опередила Сербию и Румынию, Шахтеру нужны хотя бы 1 победа и 1 ничья (что принесет стране 0,750 балла).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (52.750) занимает 48-ю позицию.

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер на 0.500 балла приблизился к греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250). Однако ликвидировать отставание будет сложно – понадобится ориентировочно выход в финал ЛК. Важную роль сыграет, окажутся ли клубы-конкуренты победителями своих национальных чемпионатов.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг