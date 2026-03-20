ВИДЕО. Во время матча в Бразилии нога игрока вывернулась на 90 градусов
Марлон получил ужасную травму в поединке между командами Гремио и Витория (2:0)
Матч седьмого тура чемпионата Бразилии, в котором Гремио переиграл Виторию, запомнился ужасной травмой левого защитника «мушкетеров» Марлона. В столкновении с Натаном Мендесом Марлон упал на свою ногу всем весом, из-за чего конечность вывернулась неестественным образом. Нога оказалась повернута на 90 градусов.
Пока другие участники матча схватились за головы и не могли осознать произошедшее, сам пострадавший никак не реагировал на жуткую травму.
28-летний футболист пропустит около пяти месяцев. Сам матч завершился со счетом 2:0, в свои ворота забил Камутанга, а позже отличился Фрэнсис Амузу. В текущем сезоне Марлон провел 13 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнерам. Гремио идет на седьмом месте с 11 очками в активе.
Видео. Ужасная травма Марлона в матче Гремио – Витория
Видеообзор матча Гремио – Витория
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во втором по силе евротурнире осталось 8 претендентов на трофей
По итогам потасовки рефери выписал Алаа Граму красную карточку, а Исхаку – желтую