ВИДЕО. Во время матча в Бразилии нога игрока вывернулась на 90 градусов

Матч седьмого тура чемпионата Бразилии, в котором Гремио переиграл Виторию, запомнился ужасной травмой левого защитника «мушкетеров» Марлона. В столкновении с Натаном Мендесом Марлон упал на свою ногу всем весом, из-за чего конечность вывернулась неестественным образом. Нога оказалась повернута на 90 градусов.

Пока другие участники матча схватились за головы и не могли осознать произошедшее, сам пострадавший никак не реагировал на жуткую травму.

28-летний футболист пропустит около пяти месяцев. Сам матч завершился со счетом 2:0, в свои ворота забил Камутанга, а позже отличился Фрэнсис Амузу. В текущем сезоне Марлон провел 13 матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнерам. Гремио идет на седьмом месте с 11 очками в активе.

Видео. Ужасная травма Марлона в матче Гремио – Витория

Boa recuperação, Marlon.😢



Péssima notícia.



Imagem terrível. pic.twitter.com/GkhO2GAoVv — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) March 19, 2026

