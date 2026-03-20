20 марта, во втором круге турнира в Майами будет сыграно немало матчей, среди которых и Элина Свитолина (WTA 8) и Эмерсон Джонс (WTA 147).

Поединок начнется не ранее 23:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка одна из лучших по итогам старта этого года, сильнее нее выглядят только лидеры рейтинга – Соболенко и Рыбакина. Не удивительно, что в чемпионской гонке Свитолина делит третью позицию. Позади меньше трех месяцев Тура, а теннисистка уже провела 23 матча, в которых одержала 19 побед.

На счету украинки полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии и Индиан-Уэллс, финал в Дубае, а в Остине удалось взять трофей. Элина играет сильно и стабильно, так что есть неплохие шансы снова дойти до поздних стадий турнира. Здесь спортсменка начинает со второго круга, в случае успеха она сыграет с победителем пары Баптист – Самсонова.

Эмерсон Джонс

Австралийка мало знакома широкому кругу болельщиков, что и не удивительно, ведь ей всего 17 лет. Несмотря на юный возраст, Джонс полноценно играет в Туре с 2023 года. В этом сезоне теннисистка провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, хотя здесь стоит сделать поправку на то, что она играла в основном на не самых сильных турнирах.

На турнире в Майами спортсменка получила wild card, что позволило избежать квалификации. В первом круге Джонс в тяжелейшем матче прошла чешку Линду Фругвиртову – 3:6, 7:6, 7:6, во второй партии удалось отыграться с 2:4. На счету австралийки в этом году даже есть один титул, который она завоевала на турнире ITF.

Прогноз

Спортсменки ни разу ранее между собой не играли, что вполне объяснимо, учитывая возраст австралийки. Конечно, украинка выглядит большим фаворитом в этой паре.

Для Джонс предстоящий матч станет волнующим, все-таки она выйдет на корт против топ-игрока из первой десятки. Австралийка младше своей звездной соперницы на целых 14 лет.

Свитолина должна уверенно побеждать – фора Элины -5.5 по геймам.