Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 14:31 | Обновлено 21 марта 2026, 14:48
191
0

Федык и Пономарев выбрали стартовые составы на матч Рух – ЛНЗ

Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 21 марта в 15:30 по киевскому времени

21 марта 2026, 14:31 | Обновлено 21 марта 2026, 14:48
191
0
Федык и Пономарев выбрали стартовые составы на матч Рух – ЛНЗ
Коллаж Sport.ua. Иван Федык и Виталий Пономарев

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 21 марта, сыграют львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ.

Наставники команд – Иван Федык и Виталий Пономарев – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. ЛНЗ разместилась на второй позиции, имея в своем активе 44 пункта.

В предыдущем туре подопечные Федыка на выезде потерпели поражение от «Эпицентра» (0:2), а черкасский клуб на домашней арене одолел «Александрию» – 2:0.

Рух: Герета, Роман, Товарницкий, Пидгурский, Китела, Бойко, Притула, Таллес, Тутти, Диалло, Клайвер

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горин, Дидык, Драмбаев, Рябов, Танковский, Пастух, Микитишин, Кузык, Авуду

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ:

