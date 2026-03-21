Федык и Пономарев выбрали стартовые составы на матч Рух – ЛНЗ

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 21 марта, сыграют львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ.

Наставники команд – Иван Федык и Виталий Пономарев – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. ЛНЗ разместилась на второй позиции, имея в своем активе 44 пункта.

В предыдущем туре подопечные Федыка на выезде потерпели поражение от «Эпицентра» (0:2), а черкасский клуб на домашней арене одолел «Александрию» – 2:0.

Рух: Герета, Роман, Товарницкий, Пидгурский, Китела, Бойко, Притула, Таллес, Тутти, Диалло, Клайвер

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горин, Дидык, Драмбаев, Рябов, Танковский, Пастух, Микитишин, Кузык, Авуду

