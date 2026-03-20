  Вадим ВИТЕНЧУК: «Очень досадно, что пропустили из-за собственных ошибок»
Украина. Первая лига
20 марта 2026, 17:49 | Обновлено 20 марта 2026, 17:50
Полузащитник «Буковины» поделился впечалениями о матче с «Викторией»

ФК Буковина. Вадим Витенчук

В пятницу, 20 марта, в матче 19-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:1 обыграла «Викторию» Сумы. Победу своей команды прокомментировал полузащитник лидера Первой лиги Вадим Витенчук.

– Вадим, в матче против «Виктории» именно ты заложил фундамент дебютной в весенней части чемпионата победы «желто-черных», забив эффектный гол с дальней дистанции в девятку ворот соперника. Наконец-то «разрядил» свою пушку?

– Очень рад, что наконец-то удалось отличиться забитым мячом, ведь последний раз забивал еще в Тернополе в ворота «Нивы» в начале октября. Потом был длительный зимний перерыв без матчей, так что пушка, можно сказать, была немного «заморожена» в этот период. Но сейчас сезон возобновился, мы вернулись на поле – и голы пошли!

– Стоит ли ждать твоих фирменных ударов в ближайших матчах?

– Конечно! Это только начало. У меня неплохой удар, поэтому, когда есть возможность, всегда стараюсь пробивать издалека.

– Как в целом оценишь поединок против «Виктории»? Насколько сложным он был?

– Достаточно непростой поединок. Очень досадно, что мы пропустили гол из-за собственных ошибок. Но ничего страшного не произошло – мы почти сразу снова вышли вперед, а впоследствии забили и третий мяч. Команда проявила характер и довела игру до логического завершения.

– После второго гола болельщики увидели интересное коллективное празднование. Команда подготовила сюрприз для молодых пап?

– Именно так! Таким празднованием мы поздравили Никиту Безуглого и Олега Кожушко с рождением дочерей. Мы очень рады за ребят! Для них, для их семей – это невероятно приятное событие. Это действительно круто, когда рождаются дети, потому мы хотели разделить эту радость вместе с ними на поле.

– Насколько важно было начать весеннюю часть чемпионата именно с победы?

– Это очень важно. Такая победа придает уверенность перед следующими матчами. Надеюсь, что и дальше будем продолжать в том же духе – забивать, демонстрировать яркую игру и побеждать, чтобы всегда радовать наших болельщиков. Они у нас фантастические! И, конечно, себя радовать победами тоже нужно.

– Впереди – первый домашний для «Буковины» матч в 2026 году. Соперник – ивано-франковское «Прикарпатье». Что можешь сказать об этой команде?

– «Прикарпатье» – крепкая команда, которая всегда стабильно выступает в Первой лиге и славится своим характером и бойцовскими качествами. С ними всегда тяжело играть. Команда очень боевая и неуступчивая, сыгранная. Ожидаем интересную и бескомпромиссную игру, ведь это западноукраинское дерби.

Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
