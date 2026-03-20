Мадридское дерби без интриги. Прогнозы на 29 тур Ла Лиги

Борха Иглесиас – классический нападающий, который большую часть своей карьеры на топ-уровне играл от своего роста. В «Бетисе» у него были сезоны, в которых он боролся в дуэлях на втором этаже в среднем более 4 раз за 90 минут. Никогда не был слишком техничным. Не заиграл в Германии и вернулся в Испанию: видимо, не справился с высоким темпом футбола Бундеслиги. Сейчас играет с густой бородой викинга. После этого описания ваше воображение могло бы само дорисовать образ Борхи. Вы бы легко предположили, что он прост как двери, груб и консервативен во взглядах… Но все не так. Только в 2026 году Иглесиас успел рассказать, что поддерживает движение BLM, крася ногти в черный цвет. Что лучше был бы геем, чем гомофобом, как некоторые болельщики на трибунах Ла Лиги. Что ему очень помогла работа с психологом. Какой же слом ожиданий! Вот так и мысли стереотипами. Борха – человек с тонкой душевной организацией, который хочет сделать мир лучше. Кстати, в этом сезоне в «Сельте» он вступает в дуэли на втором этаже реже всего в карьере (1.5 раза за матч). Изменился в 33 года!

Борха не просто игрок – публичная личность, которых нам не хватает. С правильными ценностями. А главное: играет в правильной лиге. Той, на матчи которой приятно даже просто давать прогнозы. Делаю это с удовольствием в абзацах ниже.

20.03. Вильярреал – Реал Сосьедад, Обе забьют и ТБ2,5, кф. 2,08

В 12 из 13 последних туров «Сосьедад» и забивал, и пропускал. В 75% случаев все не заканчивалось единственным обменом голами, то есть играла ставка на ТБ2.5. А раз уж так, то почему теперь должно быть иначе? Атака «Реала» в форме: команда забила 9 мячей в последних 4 турах, в том числе 3 всего неделю назад. Последний раз клуб из Сан-Себастьяна не смог отличиться в чемпионате еще в прошлом году, далее – серия, в течение которой забивал даже «Атлетико», «Барселоне» и «Реалу». «Вильярреалу» это нападение не сдержать. Да, может, и не нужно? Есть вариант поставить на атаку: у «субмарины» 31 забитый мяч в 14 домашних матчах сезона Ла Лиги. Средняя результативность на уровне лучших клубов дивизиона. Причем в 11 из 14 поединков на этом поле «Вильярреал» не останавливался на единственном забитом голе… У него 3 прохода нашей ставки в 4 последних турах, у «Сосьедада» – 5 в 6.

20.03. Вильярреал – Реал Сосьедад, 1 тайм: ИТБ2(0.5), кф. 2.28

Нечасто в Ла Лиге на пятницу выносят хороший матч, так что давайте воспользуемся моментом и попробуем сыграть здесь еще одно голевое событие. «Сосьедад», как уже отмечалось выше, отличился во всех матчах Ла Лиги в 2026 году. Следовательно, забьет снова. А если так, то почти наверняка – еще до перерыва. С Матераццо во главе «Сосьедад» провел 11 матчей в чемпионате Испании, и аж в 9 из них успел забить в первом тайме. Сильные старты – уже коронный прием этой команды. Особенно на чужих аренах: в гостях «Сосьедад» забивал в дебютные 45 минут в каждом из 6 последних матчей Ла Лиги. А здесь еще и момент хороший: «Вильярреал» понемногу сбавляет обороты. За титул «субмарина» не борется. В топ-4 должна финишировать без нервов. Поэтому плохо именно начинает матчи: пропустила 4 из 7 последних мячей именно до перерыва. Если снова не найдет мотивации с первых минут и включится только во втором тайме, то «Сосьедад» не простит.

21.03. Эльче – Мальорка, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.62

«Мальорка» месяцами не может сыграть на ноль, поэтому ее план на выезд к «Эльче» – забить хотя бы мяч. Нужно набирать очки, чтобы не вылететь. Все шансы отличиться есть, ведь коллектив за сезон забивает в среднем больше одного гола за тур. В нападении – форвард Мурики, второй бомбардир чемпионата после Мбаппе. На прошлой неделе команда провела сильный матч в атаке с «Эспаньолом» (2:1). «Эльче» с его слабым составом, склонностью к атакующей игре и 11-матчевой серией без побед в чемпионате Испании не остановит нуждающихся. В 10 из 11 последних туров хозяева пропустили. Поэтому вопрос лишь в количестве роковых ошибок линии обороны. Полагаю, таких будет немного. «Мальорка» не просто так находится в зоне вылета: в гостях забила 3+ только один раз в сезоне, да и то – еще в октябре. «Эльче» пропустил максимум 2 в 12 из 14 домашних матчей Ла Лиги.

21.03. Эспаньол – Хетафе, Х2+ТБ1.5, кф. 2.5

Уже 11 туров подряд этот вариант не подводит в матчах каталонцев. «Эспаньол» де-факто завершил сезон ещё в январе. В прошлом году он боролся за сохранение места в лиге, а в этом году решил все вопросы о пребывании в Ла Лиге досрочно: зачем теперь стараться? Мотивации выигрывать матчи нет. На неудачном для себя отрезке «Эспаньол» пропустил 25 голов, в большинстве случаев – 2+. Правда, и забивал в среднем больше одного мяча за 90 минут. В этот период терял очки даже в матчах с аутсайдерами, а теперь сыграет с соседом по турнирной таблице, который к тому же в форме: у «Хетафе» аж 4 победы в 6 последних турах, один из лучших отрезков команды за несколько лет. Есть смысл поверить в лучший на данный момент коллектив. «Хетафе» является низовым, но даже у него ТБ1.5 сыграл в 10 из 14 выездных матчей сезона Примеры. Поэтому можно добавлять для увеличения коэффициента.

21.03. Леванте – Овьедо, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.63

«Леванте» и «Овьедо» меняли тренеров по ходу сезона, но первому это не помогло, а второму – да. В последних 11 матчах лиги с новым наставником гости не забили лишь трижды, без учета поединков со слишком сильными «Барселоной» и «Атлетико» – в 8 из 9 случаев. То есть почти без осечек. Вообще, чего только не сделаешь, когда мотивирован сохранить прописку в чемпионате. Например, на прошлой неделе «Овьедо» одолел «Валенсию» (1:0), хотя никто этого не ожидал. Команда на эмоциональном подъеме, в то время как «Леванте» подходит к игре после того, как 2 недели подряд терял победы на 90+ минутах. Все из-за ненадежной защиты: «летучие мыши» пропустили в 6 из 7 своих последних матчей чемпионата. Пропустят и сейчас, потому что слишком нуждаются в очках – вынуждены раскрываться и подставляться под атаки соперника. Впрочем, слишком много «Овьедо» не забьет: в последний раз больше 2 голов дома «Леванте» пропускал еще в сентябре.

21.03. Осасуна – Жирона, 1Х+ТБ1,5, кф. 1,63

Не стоит переоценивать нынешнюю «Жирону». Ванат и Цыганков – топ, но все остальные – нет. Большинство голов в сезоне команда забила при участии украинцев в том числе и потому, что остальные не могут отличиться хоть немного стабильно. Кстати, Влад также в последнее время не впечатляет: в 2 последних турах в сумме пробил по воротам соперников лишь 1 раз. Витя – воин, но один в поле. С начала сезона «Жирона» выиграла только 3 из 14 выездных матчей Ла Лиги, и арена «Осасуны», где в этом розыгрыше даже «Реал» успел уйти с пустыми руками, не является тем местом, где каталонцы должны улучшать свою статистику. В частности, из-за стабильности хозяев, которые с начала сезона уступили лишь в 3 из 14 поединков против клубов второй половины таблицы, дома – ни в одном. На этой арене «Осасуна» сыграла с командами с 9 строчки таблицы и ниже 9 матчей: ни в одном не проиграла, в большинстве забила 2+ гола, в 8 из них не подвел 1Х+ТБ1.5.

21.03. Севилья – Валенсия, П1+ТБ1.5, кф. 3.1

На прошлой неделе «Севилья» уступила «Барселоне» с разгромным счетом (2:5), однако это поражение стало лишь первым для команды за 6 туров чемпионата. Прервалась лучшая серия для коллектива в сезоне. То есть он в форме. Да и проиграл в гостях – а дома прямо сейчас имеет 4-матчевую серию без неудач. Еще и результативную: во всех поединках на отрезке было забито не менее 2 голов. Плохая новость: «Севилья» до сих пор не смогла как следует оторваться от зоны вылета. Потребность в очках никуда не делась, поэтому бросать играть – не вариант. Нужно продолжать выступать на должном уровне. Сделать это в матче с «Валенсией», которая с августа выиграла в гостях в ЛЛ лишь дважды, а в последнем выезде уступила даже «Овьедо» с последней строчки турнирной таблицы, не должно быть слишком сложно. ТБ1.5 сыграл в 10 из 12 матчей «Севильи» на ее поле в этом сезоне. Да и со счетом 1:0 она побеждала здесь лишь один раз, поэтому если и будет победа – то с 2+ забитыми голами.

22.03. Барселона – Райо Вальекано, Тайм/матч: П1/П1, кф. 1.6

На победу каталонцев в матче дают всего 1.25, поэтому естественно искать способы увеличить коэффициент. Давайте сразу решим основной вопрос: «Барса» выиграет. Она сделала это во всех домашних матчах сезона Ла Лиги. В середине недели разгромила на этой арене со счетом 7:2 «Ньюкасл», хотя «сороки» не сказать, что играли плохо – просто каталонцы провели выдающийся поединок. В очередной раз на собственном поле. «Райо» — неприятный соперник, но почти две трети своих очков набирает дома, на худшем газоне Примеры. В гостях в большинстве случаев проигрывает, причем 6 из 8 выездных поражений в сезоне потерпел при провалах и в первых таймах этих матчей. То есть плохо стартует, а потом не спасается. На арене «Реала» проиграл и первый тайм, и матч, в последнем выезде на стадион «Барселоны» – тоже. Каталонцы в 4 подряд домашних поединках Ла Лиги ушли на перерыв при победном счете. В 4 последних матчах здесь забили 2+ еще в стартовые 45 минут.

22.03. Сельта – Алавес, Обе забьют, кф. 2.15

Вижу «Сельту» — сразу смотрю коэффициент на «обе забьют». На этот раз он выше двух, так что нет смысла игнорировать. Команда из Виго и забивала, и пропускала в 18 из 28 туров сезона Примеры. Лучшие показатели только у «Сосьедада» и «Эльче», однако в их матчах на «обе забьют» 2+ обычно не дают. Сейчас «Сельта» на серии из 3 туров, в которых и отличилась сама, и позволила своим соперникам. Почему теперь сделает то же самое? Забьет потому, что дома. Здесь забивала в 6 турах Ла Лиги подряд, а еще – в 5 из 5 матчей сезона против клубов нижней половины таблицы. Гол «Алавеса» вытекает из мотивации команды: та ну очень не хочет вылетать. В последний раз, когда она оказалась в зоне вылета, победила в 2 турах подряд. Сейчас рискует снова туда скатиться, так что пора включать эту магию антифутбола. Хотя как для антифутбола «Алавес» забивает слишком много: отличился аж в 6 из 8 последних туров. В большинстве матчей на этом отрезке сыграл вариант «обе забьют».

22.03. Атлетик – Бетис, ТМ2.5, кф. 1.8

«Бетис» выйдет на матч после изнурительного поединка в ЛЕ на неделе. Усталость не позволит сыграть на высшем уровне в атаке. Против этого будет и «Атлетик», который дома пропустил в сезоне лишь 16 голов в чемпионате, без учета игры с «Реалом» – всего 13 в 13 матчах и не более одного в 10 из них. Это стабильно надежная оборона. А вот у «Бетиса» в гостях точно не стабильна атака: всего 6 голов забила команда в 7 последних выездных матчах чемпионата. Много моментов в Бильбао не будет. Как и у местных, которые продолжают играть без своего лучшего нападающего Уильямса. Без Нико впереди у «Атлетика» скучно и нет креатива. Поэтому команда и не забивала в 2 последних турах чемпионата. Последний раз 2+ гола она забивала команде, не находящейся в зоне вылета, целых 2 месяца назад, далее – серия из 7 матчей чемпионата и кубка (без учета игр с новичками лиги), в которых «Атлетик» либо не отличался, либо делал это лишь один раз. Много голов от этой топ-вывески не ожидаем.

22.03. Реал Мадрид – Атлетико, Ф1(-1.5), кф. 3.1

А от этого матча не ожидаем интриги. «Атлетико» забил на чемпионат Испании: уже несколько недель играет как минимум наполовину резервным составом. Лучших бережет на Кубок Испании и Лигу чемпионов. Может позволить: в чемпионате «матрасники» себе топ-4 почти гарантировали, а за титул уже давно не борются. На неделе Альварес снова забил «Тоттенхэму», но вот в чемпионате Испании отличился лишь в 1 из 20 последних матчей. Разница в мотивации. «Атлетико» победил лишь в 4 из 13 выездных матчей сезона Ла Лиги, поэтому сейчас, когда настроиться на матч как никогда сложно, вряд ли сможет шокировать соперника в топ-игре. «Реал» на эмоциональном подъеме после прохода «Манчестер Сити» в ЛЧ. «Реал» с Мбаппе, который наконец вернулся после травмы. «Реал» с мотивацией побеждать, чтобы продолжать погоню за «Барселоной». Весна – время, когда побеждают те, кому это нужнее. Даже дерби не является исключением.

