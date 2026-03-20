Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Майами
20 марта укрианская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
Во втором раунде украинка сыграет против 25-й сеяной Алены Остапенко (Латвия, WTA 24). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Калиева – Мертенс. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
Это будет четвертое очное противстояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Алена.
Победительница поедика в третьем круге встретится либо с Тейлор Таунсенд, либо с Жасмин Паолини.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
