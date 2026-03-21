Легенда Шахтера – о матче с Лехом: «Он был худшим на поле»

Легендарный экс-игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко оценил игру футболистов «горняков» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» (1:2, 4:3 по сумме двух матчей):

«Единственный, кого можно отметить с плюсом, нет за что критиковать – вратарь Дмитрий Ризник. Остальные игроки «Шахтера», полевые, матч провалили. Особенно Невертон – он был худшим на поле, на мой взгляд.

Играли каждый сам по себе, а не в командную игру, что-то пытались придумывать. Дисциплины в донецкой команде не вижу. И это снова вопрос к главному тренеру. Такое впечатление, что команда Турана — машина, которая катится с горки, а ею рулят на второй передаче».