Украина. Премьер лига
20 марта 2026, 14:42 | Обновлено 20 марта 2026, 14:50
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд

20-летний форвард киевлян забил в 7-м матче подряд

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В матче с «Александрией» (5:0) 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко продлил свою голевую серию в УПЛ до 7 игр. Тем самым он превзошел клубный рекорд, совладельцами которого были Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков.

В истории украинских чемпионатов более продолжительную серию с забитыми мячами имел только бразильский хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра – из 10 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины

Матчи

(Голы)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(17)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2015/16

7

(11)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2014/15-2015/16

7

(9)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000/01

7*

(9)

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

2025/26

6

(8)

Александр ГАЙДАШ

Таврия

1994/95

6

(8)

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2021/22

6

(7)

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

2002/03

6

(7)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

2002/03-2003/04

6

(6)

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

1997/98

6

(6)

Иван ГЕЦКО

Карпаты

1998/99-1999/00

6

(6)

Александр КОСЫРИН

Черноморец

2003/04

6

(6)

ДИОГО РИНКОН

Динамо

2005/06

6

(6)

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

2012/13-2013/14

6

(6)

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2016/17

6

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

2017/18

* серия не закончена.

Динамо 12-й раз победило Александрию с крупным счетом
Гуцуляк забил 50-й гол в чемпионатах Украины
Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
