Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
20-летний форвард киевлян забил в 7-м матче подряд
В матче с «Александрией» (5:0) 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко продлил свою голевую серию в УПЛ до 7 игр. Тем самым он превзошел клубный рекорд, совладельцами которого были Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков.
В истории украинских чемпионатов более продолжительную серию с забитыми мячами имел только бразильский хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра – из 10 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины
|
Матчи
|
(Голы)
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
10
|
(17)
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2015/16
|
7
|
(11)
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2014/15-2015/16
|
7
|
(9)
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000/01
|
7*
|
(9)
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
2025/26
|
6
|
(8)
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
1994/95
|
6
|
(8)
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2021/22
|
6
|
(7)
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
Днепр
|
2002/03
|
6
|
(7)
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
2002/03-2003/04
|
6
|
(6)
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
1997/98
|
6
|
(6)
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты
|
1998/99-1999/00
|
6
|
(6)
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
2003/04
|
6
|
(6)
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
2005/06
|
6
|
(6)
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
2012/13-2013/14
|
6
|
(6)
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
2016/17
|
6
|
(6)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
2017/18
* серия не закончена.
