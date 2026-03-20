Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд

В матче с «Александрией» (5:0) 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко продлил свою голевую серию в УПЛ до 7 игр. Тем самым он превзошел клубный рекорд, совладельцами которого были Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков.

В истории украинских чемпионатов более продолжительную серию с забитыми мячами имел только бразильский хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра – из 10 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины

Матчи (Голы) Игрок Клуб Сезон 10 (17) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2015/16 7 (11) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2014/15-2015/16 7 (9) Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер 2000/01 7* (9) Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 2025/26 6 (8) Александр ГАЙДАШ Таврия 1994/95 6 (8) Артем ДОВБИК Днепр-1 2021/22 6 (7) Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр 2002/03 6 (7) Максим ШАЦКИХ Динамо 2002/03-2003/04 6 (6) Автандил КАПАНАДЗЕ Нива Т 1997/98 6 (6) Иван ГЕЦКО Карпаты 1998/99-1999/00 6 (6) Александр КОСЫРИН Черноморец 2003/04 6 (6) ДИОГО РИНКОН Динамо 2005/06 6 (6) Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр 2012/13-2013/14 6 (6) Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 2016/17 6 (6) Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 2017/18

* серия не закончена.