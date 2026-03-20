ВИДЕО. Алькарас встретился с Дончичем на матче Лейкерс в Майами

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас встретился со звездой Лейкерс – Лукой Дончичем.

Испанец посетил матч регулярного чемпионата НБА между клубами Майами Хит и Лос-Анджелес Лейкерс.

Встреча состоялась с 19 на 20 марта и завершилась победой Лейкерс – 134:126.

Дончич стал самым результативным игроком и набрал 60 очок за матч.

Алькарас находится во Флориде и готовится выступить на турнире ATP 1000 в Майами.

Карлитос сыграет стартовый поединок на Мастерсе в ночь с 20 на 21 марта с бразильцем Жоау Фонсекой.