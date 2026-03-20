Ярмоленко забил 100-й гол с игры в чемпионатах Украины
36-летний хавбек отпраздновал голевой юбилей
В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 119-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 100-й – с игры. Он стал четвертым футболистом после Максима Шацких, Евгения Селезнева и Андрея Воробья, достигшим этого рубежа.
С игры Ярмоленко забивал 27 клубам элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 11 раз, «Волыни» – 10, «Кривбасса» – 8, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» – по 7.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров УПЛ «с игры»
|
|
Игрок
|
Голы
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
116
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
101
|
3.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
100
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
100
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
99
|
6.
|
Александр ГАЙДАШ
|
95
|
7.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
90
|
8.
|
ЖУНИОР МОРАЭС
|
89
|
9.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
79
|
10.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
77
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
