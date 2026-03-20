Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ярмоленко забил 100-й гол с игры в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
20 марта 2026, 13:21 | Обновлено 20 марта 2026, 13:44
282
0

Ярмоленко забил 100-й гол с игры в чемпионатах Украины

36-летний хавбек отпраздновал голевой юбилей

ФК Динамо

В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 119-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 100-й – с игры. Он стал четвертым футболистом после Максима Шацких, Евгения Селезнева и Андрея Воробья, достигшим этого рубежа.

С игры Ярмоленко забивал 27 клубам элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 11 раз, «Волыни» – 10, «Кривбасса» – 8, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» – по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров УПЛ «с игры»

Игрок

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

116

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

101

3.

Андрей ВОРОБЕЙ

100

Андрей ЯРМОЛЕНКО

100

5.

Сергей РЕБРОВ

99

6.

Александр ГАЙДАШ

95

7.

Александр ГЛАДКИЙ

90

8.

ЖУНИОР МОРАЭС

89

9.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

79

10.

Андрей ШЕВЧЕНКО

77

цифры и факты Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем