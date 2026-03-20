Ярмоленко забил 100-й гол с игры в чемпионатах Украины

В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 119-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 100-й – с игры. Он стал четвертым футболистом после Максима Шацких, Евгения Селезнева и Андрея Воробья, достигшим этого рубежа.

С игры Ярмоленко забивал 27 клубам элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 11 раз, «Волыни» – 10, «Кривбасса» – 8, «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» – по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

