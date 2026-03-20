Металлист 1925 отреагировал на решение КДК УАФ относительно матча с Вересом

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о позиции клуба и отреагировал на решение КДК провести матч против «Вереса», который не состоялся в запланированный срок из-за проблем со светом:

«Эта история очень долго продолжалась. Мы удовлетворены, наконец, результатом и итогами контрольно-дисциплинарного комитета. Хочу всех поздравить с подписанием мирного соглашения.

Шучу, конечно, но все же мне кажется, что это правильный шаг. Мы отстаивали свою позицию с самого первого момента, сразу после матча сказали, что хотим доиграть этот поединок и решить это все в спортивной плоскости.

Мы благодарны контрольно-дисциплинарному комитету, Премьер-лиге и нашим оппонентам за то, что мы наконец-то нашли компромисс.

Еще после того, как «Верес» обратился в публичной плоскости с этим предложением, мы на него согласились. И когда мы подавали мирное соглашение совместно уже в контрольно-дисциплинарный комитет, мы согласились на это условие.

Слотов не так много, чтобы сыграть этот матч, тем более у нас осталось два месяца до завершения чемпионата. Мы понимаем, что вероятнее всего это будет апрель, но конкретно еще не знаем.

Мы себе условно высчитывали дату, но все это будет решать Премьер-лига, потом уже согласовывать с клубами. Я думаю, что все-таки этот матч должен состояться в апреле», – сообщил Коротун.

