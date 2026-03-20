Металлист 1925 отреагировал на решение КДК УАФ относительно матча с Вересом
Вице-президент Юрий Коротун рассказал о позиции харьковского клуба и дальнейших планах
Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о позиции клуба и отреагировал на решение КДК провести матч против «Вереса», который не состоялся в запланированный срок из-за проблем со светом:
«Эта история очень долго продолжалась. Мы удовлетворены, наконец, результатом и итогами контрольно-дисциплинарного комитета. Хочу всех поздравить с подписанием мирного соглашения.
Шучу, конечно, но все же мне кажется, что это правильный шаг. Мы отстаивали свою позицию с самого первого момента, сразу после матча сказали, что хотим доиграть этот поединок и решить это все в спортивной плоскости.
Мы благодарны контрольно-дисциплинарному комитету, Премьер-лиге и нашим оппонентам за то, что мы наконец-то нашли компромисс.
Еще после того, как «Верес» обратился в публичной плоскости с этим предложением, мы на него согласились. И когда мы подавали мирное соглашение совместно уже в контрольно-дисциплинарный комитет, мы согласились на это условие.
Слотов не так много, чтобы сыграть этот матч, тем более у нас осталось два месяца до завершения чемпионата. Мы понимаем, что вероятнее всего это будет апрель, но конкретно еще не знаем.
Мы себе условно высчитывали дату, но все это будет решать Премьер-лига, потом уже согласовывать с клубами. Я думаю, что все-таки этот матч должен состояться в апреле», – сообщил Коротун.
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|14
|5
|1
|48 - 12
|04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|47
|2
|ЛНЗ
|20
|14
|2
|4
|28 - 11
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|44
|3
|Полесье
|21
|13
|3
|5
|36 - 14
|05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье
|42
|4
|Динамо Киев
|21
|12
|5
|4
|49 - 23
|04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов
|41
|5
|Металлист 1925
|20
|9
|7
|4
|24 - 13
|04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс
|34
|6
|Кривбасс
|20
|8
|7
|5
|31 - 27
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|31
|7
|Колос Ковалевка
|20
|7
|8
|5
|19 - 20
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка
|29
|8
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 - 24
|05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|28
|9
|Оболонь
|20
|6
|6
|8
|17 - 29
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925
|24
|10
|Карпаты Львов
|20
|5
|8
|7
|25 - 26
|22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов
|23
|11
|Верес
|19
|5
|7
|7
|16 - 23
|22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес
|22
|12
|Кудровка
|21
|5
|6
|10
|24 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|21
|13
|Эпицентр
|20
|6
|2
|12
|24 - 33
|21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|20
|14
|Рух Львов
|20
|6
|1
|13
|15 - 30
|21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|21
|2
|5
|14
|14 - 40
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь
|11
|16
|Полтава
|21
|2
|3
|16
|16 - 53
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава
|9
