НЕВЕРТОН: «Слава Богу, мы прошли в четвертьфинал – это крайне важно»

Бразильский легионер Шахтера Невертон поделился эмоциями после поражения «горняков» от «Леха» (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

– «Шахтер» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, однако сейчас, наверное, немного смешанные ощущения. Почему второй матч был не столь уверенным по сравнению с первой игрой?

– Да, слава Богу, мы прошли в четвертьфинал – это очень важно для команды. Конечно, это очень сложный матч. В первой встрече мы сыграли хорошо и добились результата, который сегодня был сверхважным. И хотя «Лех» – это очень хорошая команда, но мы смогли пройти дальше.

– Ты участвовал в обоих матчах с «Лехом» с первых минут. Ожидали ли такого камбека соперника?

– Очень рад, что смог помочь команде в обоих матчах. «Лех» – очень сильная команда, и мы знали, что будет тяжело. Но мы справились, смогли сохранить концентрацию и пройти дальше.

– Можешь ли проанализировать те моменты, когда «Шахтер» пропустил голы?

– Был момент, когда мы, возможно, расслабились, потеряли бдительность, но боролись до конца. Мы не прекращали борьбу, сражались даже тогда, когда соперник смог забить два гола. Удалось восстановить фокус, выровнять матч и выйти в четвертьфинал.

- Так понимаем, что даже несмотря на то, что команда шагает в 1/4 финала Лиги конференций, каких-либо празднований в раздевалке не было. Что вообще говорил главный тренер?

– Нет, мы праздновали достаточно и в раздевалке, и на поле с болельщиками. Кстати, очень рад такой поддержке фанатов здесь, в Кракове! Что касается слов тренера, то он приветствовал нас и сказал, что необходимо оставаться сфокусированными на протяжении всего турнира.

– Насколько велико желание у тебя и всей команды дойти до финала Лиги конференций УЕФА и получить еврокубковый трофей?

– Думаю, у всех очень сильное желание дойти до финала и стать победителем Лиги конференций. Потому что это мечта каждого – быть чемпионом в каждом турнире, тем более в европейском. Это очень важно для всех нас, – сказал бразилец.