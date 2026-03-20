Экс-игрок Шахтера: «Все могло быть гораздо хуже. Хорошо, что фарт...»

20 марта 2026, 13:36 | Обновлено 20 марта 2026, 14:52
Руслан Фомин раскритиковал команду Арды Турана

ФК Шахтер Донецк.

Бывший форвард донецкого Шахтера Руслан Фомин поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

– В первой игре Шахтер на классе обыграл Лех. Но в Кракове мы увидели совсем другую команду – безвольную и медленную. На фоне такой игры выход в следующий этап выглядит как случайность. В чем причина?

– Кажется, что после столь легкой прогулки в первом матче команда не настроилась на ответный матч. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что Шахтер – молодая команда с молодыми легионерами, и им не хватило опыта на таком уровне. Они могли думать, что выйдут на матч и легко, без труда, обыгрывают поляков. Однако Шахтер столкнулся уже с другой командой, где соперник проявил агрессию с желанием отыграться. И у Леха это получилось. Быстрый гол придал им уверенности, они навязали силовую борьбу, и на этом фоне Шахтер выглядел очень бледно. Благо, так все закончилось, а могло быть гораздо хуже.

– Стоящий футбол с перекатыванием мяча – это не по-бразильски. В первой игре за счет скорости, быстрого перемещения мяча и футболистов был достигнут нужный результат.

– Было видно, что Шахтер хотел сыграть на результат и не ожидал, что Лех резко перевоплотится. На будущее нужно учитывать все моменты и сделать выводы по провальной игре. Нужно готовиться более ответственно к сильным соперникам. Расслабленность и расхлябанность могли привести к печальному результату. Хорошо, что фарт сыграл за нас, когда поляки сами забили себе и спасли от вылета.

– Несмотря на поражение, можно ли кого-то выделить в составе Шахтера?

– Безусловно, ключевую роль сыграл Ризнык. В начале второго тайма при счете 2:0 он совершил подряд два сейва, спас команду. Если бы счет стал 3:0, Шахтеру было бы тяжело морально найти в себе силы отыграть один мяч, чтобы перевести игру в овертайм. Кроме этого, он не раз выручал в течение поединка, – сказал Руслан.

По теме:
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после поражения от Леха
НЕВЕРТОН: «Слава Богу, мы прошли в четвертьфинал – это крайне важно»
Украинский тренер раскритиковал игру Шахтера против Леха и дал совет Турану
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Теннис | 20 марта 2026, 02:09 6
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол

Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер

Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера
Футбол | 20 марта 2026, 11:57 3
Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера
Стало известно, когда Александрия назначит нового главного тренера

На роль главного тренера приглашен известный специалист

Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Футбол | 20.03.2026, 09:14
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Известный тренер разнес Шахтер после матча с Лехом: «Как так можно играть?»
Футбол | 20.03.2026, 09:41
Известный тренер разнес Шахтер после матча с Лехом: «Как так можно играть?»
Известный тренер разнес Шахтер после матча с Лехом: «Как так можно играть?»
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 20.03.2026, 06:05
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Singularis
А могло быть и лучше. После автогола Леха уже сам  Шахтёр обязан был ещё 2 забивать, но заигрались.
Популярные новости
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 31
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 24
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 213
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 66
Футбол
