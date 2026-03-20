Экс-игрок Шахтера: «Все могло быть гораздо хуже. Хорошо, что фарт...»

Бывший форвард донецкого Шахтера Руслан Фомин поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

– В первой игре Шахтер на классе обыграл Лех. Но в Кракове мы увидели совсем другую команду – безвольную и медленную. На фоне такой игры выход в следующий этап выглядит как случайность. В чем причина?

– Кажется, что после столь легкой прогулки в первом матче команда не настроилась на ответный матч. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что Шахтер – молодая команда с молодыми легионерами, и им не хватило опыта на таком уровне. Они могли думать, что выйдут на матч и легко, без труда, обыгрывают поляков. Однако Шахтер столкнулся уже с другой командой, где соперник проявил агрессию с желанием отыграться. И у Леха это получилось. Быстрый гол придал им уверенности, они навязали силовую борьбу, и на этом фоне Шахтер выглядел очень бледно. Благо, так все закончилось, а могло быть гораздо хуже.

– Стоящий футбол с перекатыванием мяча – это не по-бразильски. В первой игре за счет скорости, быстрого перемещения мяча и футболистов был достигнут нужный результат.

– Было видно, что Шахтер хотел сыграть на результат и не ожидал, что Лех резко перевоплотится. На будущее нужно учитывать все моменты и сделать выводы по провальной игре. Нужно готовиться более ответственно к сильным соперникам. Расслабленность и расхлябанность могли привести к печальному результату. Хорошо, что фарт сыграл за нас, когда поляки сами забили себе и спасли от вылета.

– Несмотря на поражение, можно ли кого-то выделить в составе Шахтера?

– Безусловно, ключевую роль сыграл Ризнык. В начале второго тайма при счете 2:0 он совершил подряд два сейва, спас команду. Если бы счет стал 3:0, Шахтеру было бы тяжело морально найти в себе силы отыграть один мяч, чтобы перевести игру в овертайм. Кроме этого, он не раз выручал в течение поединка, – сказал Руслан.