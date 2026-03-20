Грам – не худший. Известны оценки игроков Шахтера за матч против Леха

В четверг, 19 марта 2026 года, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и познаньским «Лехом».

Игра прошла на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

После поединка статистический портал Sofascore обнародовал оценку футболистов «Шахтера» за эту игру.

Самый низкий балл, 6.2, получил полузащитник Олег Очеретько. Защитник Алаа Грам, который был удален после окончания встречи, получил немного высшую оценку – 6.3. Такой же балл у вингера Алиссона.

Лучшим игроком в составе «горняков» стал вратарь Дмитрий Ризнык (7.3), а в целом лучший балл в матче имеет нападающий «Леха» Микаэль Исхак – 8.2 за 2 гола.

Оценки игроков Шахтера за матч с Лехом: