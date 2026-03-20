  4. ПСЖ потерял одного из ключевых футболистов после матча Лиги чемпионов
20 марта 2026, 12:39
Брэдли Барколя пропустит до четырех недель из-за травмы, полученной в игре с «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Барколя

Вингер французского ПСЖ Брэдли Барколя вылетел на четыре недели из-за травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов против английского «Челси».

Во вторник, 17 марта, парижский клуб на выезде разгромил соперника в поединке 1/8 финала и завоевал путевку в следующий раунд по сумме двух встреч (8:2).

23-летний вингер вышел в стартовом составе, забил гол на 14-й минуте, однако из-за повреждения был вынужден покинуть поле во второй половине игры.

Брэдли диагностировали растяжение связок правой лодыжки – пресс-служба ПСЖ сообщила, что по предварительным прогнозам Барколя пропустит до четырех недель.

В нынешнем сезоне вингер провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Лига чемпионов Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Брэдли Баркола травма
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
