ПСЖ потерял одного из ключевых футболистов после матча Лиги чемпионов

Вингер французского ПСЖ Брэдли Барколя вылетел на четыре недели из-за травмы, которую получил в матче Лиги чемпионов против английского «Челси».

Во вторник, 17 марта, парижский клуб на выезде разгромил соперника в поединке 1/8 финала и завоевал путевку в следующий раунд по сумме двух встреч (8:2).

23-летний вингер вышел в стартовом составе, забил гол на 14-й минуте, однако из-за повреждения был вынужден покинуть поле во второй половине игры.

Брэдли диагностировали растяжение связок правой лодыжки – пресс-служба ПСЖ сообщила, что по предварительным прогнозам Барколя пропустит до четырех недель.

В нынешнем сезоне вингер провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.