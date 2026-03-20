КОСТЮК: «6 побед подряд? Динамо пытается выиграть в каждом матче»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии» (5:0):

«Мы прежде всего акцентировали внимание на том, чтобы ошибки, которые могли произойти, не привели к потере мяча и быстрым атакам на наши ворота. Мы просили игроков заставлять соперника ошибаться и пользоваться этими ошибками.

Мы не знали до матча, по какой схеме будет играть «Александрия». Мы думали, что они будут играть с пятью защитниками. Но нужно отдать должное, они хотели сегодня играть в футбол, расположились в четыре защитника, переходные фазы были хорошо настроены. Для нас это хорошо, когда соперник не закрывается, есть свободное пространство, когда команда играет в футбол. Мы понимаем, в каких фазах можем доминировать, и сегодня это принесло результат.

Что касается того, что мы выиграли 6 матчей подряд в этом году, то мы стремимся побеждать в каждом матче. Это был очень мощный матч и физически, и эмоционально. Мы акцентировали внимание игроков на том, что дальше будет пауза, мы отдохнем, но этот матч нужно выигрывать и отдавать все силы и эмоции.

Наверное, ближе всего к идеалу был матч с «Полесьем», когда переходные фазы работали. Мы видели во втором тайме после корректировок в перерыве, как наша команда располагалась и какие моменты создавала благодаря быстрым переходам. Наверное, второй тайм матча с «Полесьем» – это та игра, к которой мы стремимся.

Мацей Кендзьорек пытался докричаться до команды во время стандартов? Да, это его зона ответственности, он за это отвечает. Поэтому он подходит к боковой линии и подсказывает игрокам, кто где располагается. Да, в определенные моменты я также могу дать указание.

Богдан Редушко? Он делает первые шаги в команде на взрослом уровне. Поэтому, конечно, я переживаю. Но он отрабатывает, он работает. Не все получается, но он прислушивается к подсказкам, и благодаря этому сегодня забил. В предыдущих матчах у него были моменты, но он не забивал. Сегодня забил, прорвало. Надеемся, что это даст ему толчок. Сейчас он едет в молодежную сборную в хорошем настроении».

Статистика Динамо: 6 побед подряд в 2026 году

