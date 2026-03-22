Пономаренко определился, где хочет играть после Динамо

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал, что ему хотелось бы перейти в английский футбольный чемпионат.

«В Англии – невероятный уровень, любая команда может отобрать очки у лидеров. Это очень непредсказуемый чемпионат, невероятный по силе и физически, и тактически. Это считается топовым уровнем. Поэтому туда я в любую команду могу ехать и спокойно играть, – сказал Пономаренко.

В этом сезоне Пономаренко провел за «Динамо» в чемпионате Украины десять матчей и забил девять голов. Футболист своей игрой заслужил вызов в сборную Украины.