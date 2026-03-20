Шахтер трижды уступал в плей-офф командам из Нидерландов

Соперником «Шахтера» в 1/4 финала Лиги конференций стал АЗ. Ранее горняки трижды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000, с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05 и с «Фейеноордом» в 1/8-й Лиги Европы-2022/23. И во всех трех случаях выбыли из дальнейшей борьбы. В общем же «Шахтер» на всех стадиях провел с «оранжевыми» 9 матчей. Одержал 2 победы, 1 встречу завершил вничью, 6 проиграл, 12 мячей забил, 23 пропустил.

В свою очередь АЗ также трижды играл на стадии плей-офф с украинцами. Нидерландцы взяли верх над «Шахтером» в 1/8 финала Кубка УЕФА-2004/05 и «Мариуполем» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20, но уступили «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов-2020/21. Общий баланс встреч АЗ с нашими командами: 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения, мячи 15-11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против команд из Нидерландов в еврокубках

9 игр: +2=1-6, 12-23

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1999/00 КУ Р1 Рода 0:2 (г) 1:3 (д) 2004/05 КУ 1/8 АЗ 1:3 (д) 1:2 (г) 2017/18 ЛЧ ГТ Фейеноорд 2:1 (г) 3:1 (д) 2022/23 ЛЕ 1/8 Фейеноорд 1:1 (д) 1:7 (г) 2023/24 ЛЧ ОТ ПСВ 2:3 (г)

АЗ против команд из Украины в еврокубках

11 игр: +5=3=3, 15-11

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2004/05 КУ 1/8 Шахтер 3:1 (г) 2:1 (д) 2010/11 ЛЕ ГТ Динамо 1:2 (д) 0:2 (г) 2011/12 ЛЕ ГТ Металлист 1:1 (г) 1:1 (д) 2019/20 ЛЕ КР3 Мариуполь 0:0 (г) 4:0 (д) 2020/21 ЛЧ КР3 Динамо 0:2 (г) 2022/23 ЛК ГТ Днепр-1 1:0 (г) 2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.