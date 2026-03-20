  4. Шахтер трижды уступал в плей-офф командам из Нидерландов
20 марта 2026, 11:28 | Обновлено 20 марта 2026, 12:40
Шахтер трижды уступал в плей-офф командам из Нидерландов

Горняки ранее ни разу не преодолевали «оранжевый» барьер

20 марта 2026, 11:28 | Обновлено 20 марта 2026, 12:40
600
1 Comments
Шахтер трижды уступал в плей-офф командам из Нидерландов
ФК Шахтер

Соперником «Шахтера» в 1/4 финала Лиги конференций стал АЗ. Ранее горняки трижды встречались с командами из Нидерландов на стадии плей-офф: с «Родой» в первом раунде Кубка УЕФА-1999/2000, с АЗ в 1/8-й КУ-2004/05 и с «Фейеноордом» в 1/8-й Лиги Европы-2022/23. И во всех трех случаях выбыли из дальнейшей борьбы. В общем же «Шахтер» на всех стадиях провел с «оранжевыми» 9 матчей. Одержал 2 победы, 1 встречу завершил вничью, 6 проиграл, 12 мячей забил, 23 пропустил.

В свою очередь АЗ также трижды играл на стадии плей-офф с украинцами. Нидерландцы взяли верх над «Шахтером» в 1/8 финала Кубка УЕФА-2004/05 и «Мариуполем» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20, но уступили «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов-2020/21. Общий баланс встреч АЗ с нашими командами: 5 побед, 3 ничьи, 3 поражения, мячи 15-11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против команд из Нидерландов в еврокубках

9 игр: +2=1-6, 12-23

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1999/00

КУ

Р1

Рода

0:2 (г)

1:3 (д)

2004/05

КУ

1/8

АЗ

1:3 (д)

1:2 (г)

2017/18

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд

2:1 (г)

3:1 (д)

2022/23

ЛЕ

1/8

Фейеноорд

1:1 (д)

1:7 (г)

2023/24

ЛЧ

ОТ

ПСВ

2:3 (г)

АЗ против команд из Украины в еврокубках

11 игр: +5=3=3, 15-11

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

2004/05

КУ

1/8

Шахтер

3:1 (г)

2:1 (д)

2010/11

ЛЕ

ГТ

Динамо

1:2 (д)

0:2 (г)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Металлист

1:1 (г)

1:1 (д)

2019/20

ЛЕ

КР3

Мариуполь

0:0 (г)

4:0 (д)

2020/21

ЛЧ

КР3

Динамо

0:2 (г)

2022/23

ЛК

ГТ

Днепр-1

1:0 (г)

2:1 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Mark4854590
Від Феєнорда тоді добряче отримали
