  4. Кварцяный назвал игроков Шахтера, которые выглядели уставшими против Леха
20 марта 2026, 11:49
Известный украинский тренер остался недоволен игрой Олега Очеретько и Егора Назарины

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением после игры донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, а также признался, что недоволен игрой Очеретько и Назарины.

В четверг, 19 марта, подопечные Арды Турана уступили польскому «Леху» со счетом 1:2, однако пробились в следующий раунд благодаря победе в первом поединке:

– Виталий Владимирович, почему «Шахтер» так неуверенно провел ответный матч против «Леха»?

– Поляки очень хорошо настроились на этот матч. Я видел их разминку. Команда 30 минут так работала, как будто поединок уже идет. К тому же они хотели реабилитироваться за домашнее поражение, поскольку, наверное, не ожидали такой игры от «Шахтера» в первом матче. «Лех» только к концу игры пришел в себя, но было уже поздно.

Арда Туран делает серьезную ротацию, он дает шанс всем, но напрягаться нужно в каждом поединке. У «горняков» проблема средней линии в том, что они плохо действуют в отборе. Без нарушения правил футболисты редко отбирают мячи.

Прежде всего это касается кандидатов в сборную Украины Очеретько и Назарины. Они выглядят измученными, им не хватает концентрации. Приоритет на атаку – это хорошо, но можно так заиграться, что для ротации из-за дисквалификации никого не останется.

Надо думать не только о текущем поединке, но и о будущем. В общем, есть над чем работать, – подытожил Кварцяный.

Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Виталий Кварцяный Олег Очеретько Егор Назарина Арда Туран
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Тарас Галишко
Проблема з відбором, то взагалі проблема наших команд - в Карпатах взагалі ніхто не вміє відбирати - тільки через фол....
