«Сейчас важно это». Кварцяный оценил шансы Шахтера в Лиге конференций

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью изданию Meta.ua поделился своими ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и нидерландским АЗ:

«Сейчас важно, что «Шахтер» прошел дальше. Поэтому у нас остается надежда, что украинский клуб и в дальнейшем будет представлять нашу страну на международной арене. Не умаляя силу «АЗ Алкмара», считаю, что это не самый сильный соперник для «горняков» из всех возможных в четвертьфинале. Даже несмотря на то, что по сумме двух матчей голландцы разгромили чешскую «Спарту».

Думаю, это будет непростое и интересное противостояние. У «Шахтера» уже есть серьезный опыт выступлений на чужом поле. Поэтому будем верить в лучшее».