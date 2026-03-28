  4. «Сейчас важно это». Кварцяный оценил шансы Шахтера в Лиге конференций
Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в эксклюзивном интервью изданию Meta.ua поделился своими ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и нидерландским АЗ:

«Сейчас важно, что «Шахтер» прошел дальше. Поэтому у нас остается надежда, что украинский клуб и в дальнейшем будет представлять нашу страну на международной арене. Не умаляя силу «АЗ Алкмара», считаю, что это не самый сильный соперник для «горняков» из всех возможных в четвертьфинале. Даже несмотря на то, что по сумме двух матчей голландцы разгромили чешскую «Спарту».

Думаю, это будет непростое и интересное противостояние. У «Шахтера» уже есть серьезный опыт выступлений на чужом поле. Поэтому будем верить в лучшее».

ФОТО. Жена игрока Шахтера взорвала сеть откровенным образом
Проспер Оба рассказал, что сделает, если Шахтер выиграет Лигу чемпионов
Ключевой центрбек АЗ может не сыграть против Шахтера из-за травмы
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Футбол | 28 марта 2026, 20:46 19
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»

Молодежке будет сложно выйти на Евро-2027

Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28 марта 2026, 16:25 59
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем

Киевляне уступили со счетом 0:1

Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Футбол | 28.03.2026, 23:22
Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Футбол | 28.03.2026, 08:52
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Футбол | 28.03.2026, 14:00
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Динамо – Полесье. Смотреть онлайн. Прямая трансляция
Популярные новости
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 30
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 11
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
