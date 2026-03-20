Шахтер и другие 23 команды, вышедшие в четвертьфинал еврокубков
Испания сохранила самое большое количество своих представителей на данной стадии турниров
Донецкий Шахтер является одним из 24 клубов, продолжающих борьбу в еврокубках в сезоне 2025/26.
По этому поводу вспомним все команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Испания сохранила самое большое количество своих представителей на данной стадии – 6.
У Англии будет 5 команд, по 3 – у Германии и Португалии, по 2 – у Франции и Италии, по 1 – у Греции, Нидерландов и Украины.
Клубы, вышедшие в четвертьфинал еврокубков в сезоне 2025/26
- 6 – Испания: Реал (ЛЧ), Барселона (ЛЧ), Атлетико (ЛЧ), Бетис (ЛЕ), Сельта (ЛЕ), Райо Вальекано (ЛК)
- 5 – Англия: Ливерпуль (ЛЧ), Арсенал (ЛЧ), Астон Вилла (ЛЕ), Ноттингем Форест (ЛЕ), Кристал Пэлас (ЛК)
- 3 – Германия: Бавария (ЛЧ), Фрайбург (ЛЕ), Майнц (ЛК)
- 3 – Португалия: Спортинг (ЛЧ), Порту (ЛЕ), Брага (ЛЕ)
- 2 – Франция: ПСЖ (ЛЧ), Страсбург (ЛК)
- 2 – Италия: Болонья (ЛЕ), Фиорентина (ЛК)
- 1 – Греция: АЭК (ЛК)
- 1 – Нидерланды: АЗ (ЛК)
- 1 – Украина: Шахтер (ЛК)
