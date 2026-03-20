Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрока Александрии вызвали в национальную сборную после фиаско с Динамо
20 марта 2026, 10:33
Игрока Александрии вызвали в национальную сборную после фиаско с Динамо

Мауро Родригеш сыграет на национальную сборную Гвинеи-Бисау

ФК Александрия. Мауро Родригеш

Полузащитник Александрии Мауро Родригеш получил вызов в национальную сборную Гвинеи-Бисау. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Успеха, Маура», – говорится в сообщении.

Бисау-гвинейская сборная проведет свой сбор с 23 по 31 марта. В рамках сбора запланирован товарищеский поединок против сборной Аргентины в Буэнос-Айресе.

Мауро Родригеш поедет в расположение национальной сборной в плохом настроении. Перед международной паузой Александрия позорно проиграла киевскому Динамо (0:5) в 21 туре УПЛ

По теме:
ФОТО. Динамо с голами Ярмоленко и Пономаренко обыграло Александрию
Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АЛП. Известна сумма трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ потерял капитана
Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Комментарии 1
Gargantua
накупили легионеров и теперь с этим всем в пердив
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
