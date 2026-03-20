Игрока Александрии вызвали в национальную сборную после фиаско с Динамо

Полузащитник Александрии Мауро Родригеш получил вызов в национальную сборную Гвинеи-Бисау. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Успеха, Маура», – говорится в сообщении.

Бисау-гвинейская сборная проведет свой сбор с 23 по 31 марта. В рамках сбора запланирован товарищеский поединок против сборной Аргентины в Буэнос-Айресе.

Мауро Родригеш поедет в расположение национальной сборной в плохом настроении. Перед международной паузой Александрия позорно проиграла киевскому Динамо (0:5) в 21 туре УПЛ