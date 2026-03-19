Шаран отреагировал на слухи о назначении в первую команду Александрии

Главный тренер «Александрии-2» Владимир Шаран прокомментировал слухи об увольнении главного тренера первой команды «Александрии» Кирилла Нестеренко и свое возможное назначение на эту должность:

«Ничего нового я вам не скажу, потому что пока ничего не знаю. Я был на футболе, приехал домой, у меня сейчас никакой информации нет. Будет информация – звоните, будем разговаривать».

На данный момент «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, набрав 11 очков в 21 матче чемпионата Украины. Команда не побеждает в УПЛ с 27 сентября 2025 года.