  4. Шаран отреагировал на слухи о назначении в первую команду Александрии
19 марта 2026, 21:49
459
0

Шаран отреагировал на слухи о назначении в первую команду Александрии

Главный тренер «Александрии-2» пока ничего не знает

19 марта 2026, 21:49 |
459
0
Шаран отреагировал на слухи о назначении в первую команду Александрии
ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии-2» Владимир Шаран прокомментировал слухи об увольнении главного тренера первой команды «Александрии» Кирилла Нестеренко и свое возможное назначение на эту должность:

«Ничего нового я вам не скажу, потому что пока ничего не знаю. Я был на футболе, приехал домой, у меня сейчас никакой информации нет. Будет информация – звоните, будем разговаривать».

На данный момент «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, набрав 11 очков в 21 матче чемпионата Украины. Команда не побеждает в УПЛ с 27 сентября 2025 года.

Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
