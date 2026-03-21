Украинский тренер раскритиковал Турана: «Кого он вообще тренировал?»

Известный украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал Арду Турана после ответного матча донецкого Шахтера против Леха (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций.

– Кто бы и что ни говорил, но Туран – неопытный тренер. У него еще нет своего почерка, стиля. Он до сих пор находится в его поиске, отсюда и постоянная ротация состава Шахтера. Арда как тренер только формируется. Вот кого он тренировал до Шахтера?

– Стамбульский Эюпспор.

– Да. И все. Туран еще не тренер, но уже не игрок. И говорю я так не для того, чтобы как-то его обидеть, ни в коем случае нет. Чтобы стать настоящим профессионалом высокого класса в своем деле, Турану нужно время. Футбольному тренеру нужно отработать под сотню матчей, а журналисту столько же статей написать, и тогда начнет стиль прорисовываться. В тактическом плане турецкому специалисту нужно прибавлять.

Вот посмотрел я на ответную игру Шахтера с Лехом и вспомнил слова великого немецкого тренера Хельмута Шена, который сказал, что ему в команде нужно четыре скрипача и десять дворников. То есть не могут быть все в команде заряжены на атаку, креативить, нужно кому-то и вычищать, пахать в защите. В донецкой команде есть дисбаланс: все хорошо с количеством и качеством игроков атакующего плана и беда с качественными защитниками. «Вылетели» Матвиенко и Бондарь из-за травм, и едва не «вылетел» Шахтер из Лиги конференций, – сказал специалист.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.