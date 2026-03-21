Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Украинский тренер раскритиковал Турана: «Кого он вообще тренировал?»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 13:52 | Обновлено 21 марта 2026, 15:09
1055
1

Украинский тренер раскритиковал Турана: «Кого он вообще тренировал?»

Олег Федорчук раскритиковал Арду Турана после ответного матча донецкого Шахтера против Леха

21 марта 2026, 13:52 | Обновлено 21 марта 2026, 15:09
1055
1 Comments
Украинский тренер раскритиковал Турана: «Кого он вообще тренировал?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Известный украинский тренер Олег Федорчук раскритиковал Арду Турана после ответного матча донецкого Шахтера против Леха (1:2) в 1/8 финала Лиги конференций.

– Кто бы и что ни говорил, но Туран – неопытный тренер. У него еще нет своего почерка, стиля. Он до сих пор находится в его поиске, отсюда и постоянная ротация состава Шахтера. Арда как тренер только формируется. Вот кого он тренировал до Шахтера?

– Стамбульский Эюпспор.

– Да. И все. Туран еще не тренер, но уже не игрок. И говорю я так не для того, чтобы как-то его обидеть, ни в коем случае нет. Чтобы стать настоящим профессионалом высокого класса в своем деле, Турану нужно время. Футбольному тренеру нужно отработать под сотню матчей, а журналисту столько же статей написать, и тогда начнет стиль прорисовываться. В тактическом плане турецкому специалисту нужно прибавлять.

Вот посмотрел я на ответную игру Шахтера с Лехом и вспомнил слова великого немецкого тренера Хельмута Шена, который сказал, что ему в команде нужно четыре скрипача и десять дворников. То есть не могут быть все в команде заряжены на атаку, креативить, нужно кому-то и вычищать, пахать в защите. В донецкой команде есть дисбаланс: все хорошо с количеством и качеством игроков атакующего плана и беда с качественными защитниками. «Вылетели» Матвиенко и Бондарь из-за травм, и едва не «вылетел» Шахтер из Лиги конференций, – сказал специалист.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.

Арда Туран Олег Федорчук Шахтер Донецк Лех Познань Шахтер - Лех Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
"...все добре з кількістю і якістю гравців атакувального плану..."
Забити тільки ніхто не може: надія або на потрійний рикошет, або на Романова.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем