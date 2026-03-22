Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо

Журналист Владимир Зверов проанализировал атакующие показатели «Динамо» под руководством Игоря Костюка и Александра Шовковского, отметив заметный прогресс в игре команды.

По его подсчетам, средний показатель xG у киевлян при Шовковском в 15 матчах чемпионата и Кубка составлял 1,8, тогда как при Костюке за 9 игр этот показатель вырос до 2,42.

Таким образом, команда стала создавать примерно на 25% больше голевых моментов. Это свидетельствует о повышении остроты атак и более эффективном переходе в нападение, что было одной из ключевых задач нового тренерского штаба.