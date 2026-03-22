  4. Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
22 марта 2026, 08:02 |
305
2

Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо

Команда стала чаще создавать моменты

22 марта 2026, 08:02 |
305
2 Comments
Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Журналист Владимир Зверов проанализировал атакующие показатели «Динамо» под руководством Игоря Костюка и Александра Шовковского, отметив заметный прогресс в игре команды.

По его подсчетам, средний показатель xG у киевлян при Шовковском в 15 матчах чемпионата и Кубка составлял 1,8, тогда как при Костюке за 9 игр этот показатель вырос до 2,42.

Таким образом, команда стала создавать примерно на 25% больше голевых моментов. Это свидетельствует о повышении остроты атак и более эффективном переходе в нападение, что было одной из ключевых задач нового тренерского штаба.

Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
DK2025
Все верно. На глазах оживают заводские настройки Динамо - упор на высокий прессинг и кинжальные фланговые атаки. При одновременном массовом вводе вчерашних дублёров в основу.
Перець
В когось були сумніви
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
