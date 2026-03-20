Коуч Леха объяснил, почему Шахтер вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Главный тренер польского Леха Нильс Фредериксен поделился эмоциями после победы над Шахтером (2:1), которая не позволила его команде квалифицироваться в следующий этап Лиги конференций по итогам двух матчей (3:4).

«На мой взгляд, мы провели очень хороший поединок и были лучшей командой. Лех мог побеждать и с большим счетом и выходить в следующую стадию.

Шахтер забил гол благодаря везению после рикошета, но в конце концов наша команда создала гораздо больше моментов. Есть разочарование от результата, мы не прошли в четвертьфинал и вылетаем из Лиги конференций. Но причина нашего вылета — не сегодняшний матч.

Решающей стала первая игра, когда соперник был сильнее. Сегодня мы играли значительно лучше и имели отличный план на ответный матч», – сказал тренер.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля