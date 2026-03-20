Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)

- Мы начали игру со схемой 4-1-5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезные передачи, а также нам не хватало динамики. Поэтому у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты.

Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали. Во втором тайме мы перешли на схему 3-1-6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, так что нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны принимать мяч уже повернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3-1-6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке.

Таким образом, нам удалось создать баланс. Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую стойкость. Конечно, мы отреагировали с тактической стороны, но главное было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

– Что стало переломным моментом в игре: автогол в ворота «Леха» или что-то другое, что было позже?

– Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступить первый тайм 0:2? Так я не думаю. Это были только один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Потом мы изменили наш стиль игры, – сказал Туран.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0).Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля