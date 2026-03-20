  4. Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК
20 марта 2026, 07:33 |
Туран пояснил фиаско с Лехом, после которого Шахтер вышел в 1/4 финала ЛК

Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился эмоциями после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3)

- Мы начали игру со схемой 4-1-5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезные передачи, а также нам не хватало динамики. Поэтому у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты.

Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали. Во втором тайме мы перешли на схему 3-1-6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, так что нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны принимать мяч уже повернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3-1-6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке.

Таким образом, нам удалось создать баланс. Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую стойкость. Конечно, мы отреагировали с тактической стороны, но главное было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

– Что стало переломным моментом в игре: автогол в ворота «Леха» или что-то другое, что было позже?

– Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступить первый тайм 0:2? Так я не думаю. Это были только один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Потом мы изменили наш стиль игры, – сказал Туран.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0).Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля

По теме:
Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций
Лидер Леха выступил с заявлением после матча с Шахтером: «Я разочарован»
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру в Кракове повезло»
Арда Туран Шахтер Донецк Лех Познань пресс-конференция Лига конференций Шахтер - Лех
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Теннис | 20 марта 2026, 02:09 3
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол

Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер

Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19 марта 2026, 08:45 1
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах

Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова

Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Футбол | 19.03.2026, 09:14
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Решение принято. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 20.03.2026, 06:02
Решение принято. Рома определилась с будущим Довбика
Решение принято. Рома определилась с будущим Довбика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Пока не вставишь пистон бразильцам чтобы играли весь матч, а не до забитого гола, дела небудет.
Vovan78
До поки ти не навчиш своїх бразильців шрати в пас на завершальних стадіях атаки, у вас завжди будуть проблеми в реалізації.
sania
Виявляється Шахтар грав в 6 нападників, а я то думаю.....
sania
Що воно меле...
Популярные новости
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 193
Футбол
