Новый поворот в трансфере Рэшфорда: Барселона готовит запрос к МЮ

«Барселона» намерена обратиться к «Манчестер Юнайтед» с просьбой продлить аренду нападающего Маркуса Рэшфорда еще на один сезон, чтобы избежать выплаты полной суммы в 30 млн евро уже ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в каталонском клубе рассчитывают, что манкунианцы согласятся на продление аренды при условии обязательного выкупа игрока. При этом «Барселона» выплатит часть от общей суммы в 30 млн евро по окончании текущего сезона. Полноценный контракт с «блауграной» Рэшфорд может подписать в 2027 году.

В текущем сезоне форвард принял участие в 38 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 13 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.