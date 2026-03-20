Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередь из топклубов: Барселона может потерять свой талант
Испания
20 марта 2026, 03:52 | Обновлено 20 марта 2026, 03:53
58
0

Очередь из топклубов: Барселона может потерять свой талант

Европейские гранды выстроились в очередь за Пау Кубарси

58
0
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские гранды выстроились в очередь за юным талантом «Барселоны» Пау Кубарси. По сведениям Caught Offside, за игрой центрального защитника пристально наблюдают «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

На данный момент официальных переговоров с футболистом не велось, однако контакты могут быть установлены в ближайшее время. Стоит отметить, что в контракте 19-летнего игрока прописана астрономическая сумма отступных – 500 млн евро.

В текущем сезоне Кубарси выходил на поле в 39 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч. Трудовое соглашение защитника с каталонским клубом действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанца оценивается в 80 млн евро.

Пау Кубарси Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Бавария трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем