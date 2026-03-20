Очередь из топклубов: Барселона может потерять свой талант

Европейские гранды выстроились в очередь за юным талантом «Барселоны» Пау Кубарси. По сведениям Caught Offside, за игрой центрального защитника пристально наблюдают «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и мюнхенская «Бавария».

На данный момент официальных переговоров с футболистом не велось, однако контакты могут быть установлены в ближайшее время. Стоит отметить, что в контракте 19-летнего игрока прописана астрономическая сумма отступных – 500 млн евро.

В текущем сезоне Кубарси выходил на поле в 39 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч. Трудовое соглашение защитника с каталонским клубом действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанца оценивается в 80 млн евро.