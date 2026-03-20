Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квадрупл для Арсенала? Ширер сделал громкое заявление перед финалом Кубка
Англия
20 марта 2026, 03:25 | Обновлено 20 марта 2026, 03:26
65
0

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный бомбардир «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о перспективах «Арсенала» замахнуться на исторический квадрупл в нынешнем сезоне.

«Победа «Арсенала» в Кубке лиги заставит всех всерьез обсуждать завоевание сразу четырех трофеев. Но это масштабное «если», ведь нас ждет важнейшее противостояние. Для «Манчестер Сити» этот финал может стать фактически последним шансом зацепиться за титул в текущем сезоне.

Предстоящая встреча критически важна для обоих коллективов. Однако в случае успеха «канониров» разговоры о беспрецедентном достижении – взятии четырех кубков за год – станут звучать гораздо громче», – поделился мнением Ширер в беседе с Betfair.

Напомним, что финальная битва за Кубок английской лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» намечена на 22 марта.

По теме:
Очередь из топклубов: Барселона может потерять свой талант
Тренер Жироны выразил готовность возглавить европейский топ-клуб
МЮ и Сити сошлись в ожесточенной борьбе за полузащитника сборной Англии
Ньюкасл Алан Ширер Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Football365
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19 марта 2026, 08:45 1
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах

Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19 марта 2026, 06:23 18
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала

Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико

Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 19.03.2026, 11:10
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал
Футбол | 20.03.2026, 02:41
«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал
«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 19.03.2026, 20:46
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 24
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 93
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем