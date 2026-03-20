Квадрупл для Арсенала? Ширер сделал громкое заявление перед финалом Кубка

Легендарный бомбардир «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о перспективах «Арсенала» замахнуться на исторический квадрупл в нынешнем сезоне.

«Победа «Арсенала» в Кубке лиги заставит всех всерьез обсуждать завоевание сразу четырех трофеев. Но это масштабное «если», ведь нас ждет важнейшее противостояние. Для «Манчестер Сити» этот финал может стать фактически последним шансом зацепиться за титул в текущем сезоне.

Предстоящая встреча критически важна для обоих коллективов. Однако в случае успеха «канониров» разговоры о беспрецедентном достижении – взятии четырех кубков за год – станут звучать гораздо громче», – поделился мнением Ширер в беседе с Betfair.