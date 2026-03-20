  4. Тренер Жироны выразил готовность возглавить европейский топ-клуб
20 марта 2026, 02:59 | Обновлено 20 марта 2026, 03:00
Тренер Жироны выразил готовность возглавить европейский топ-клуб

Мичел Санчес заявил о готовности заменить Гвардиолу в Манчестер Сити

20 марта 2026, 02:59 | Обновлено 20 марта 2026, 03:00
Наставник «Жироны» Мичел Санчес публично заявил о своих амбициях занять место Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Специалист уверен, что его профессиональный уровень позволяет возглавить топ-клуб мирового масштаба.

«Я чувствую, что полностью готов к работе с коллективом любого калибра. Сложно сказать, разделяют ли мой настрой в руководстве «Манчестер Сити». Безусловно, это совершенно иная среда, но я обладаю навыком адаптации и горю желанием испытать себя на таком уровне», – цитирует Мичела издание Mirror.

50-летний испанец руководит «Жироной» с 2021 года, имея в активе 211 матчей. Под его началом команда совершила прорыв в элиту и завоевала бронзовые медали Ла Лиги в сезоне 2023/2024. Напомним, что действующее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Mirror
