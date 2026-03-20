20 марта 2026, 01:40 | Обновлено 20 марта 2026, 01:41
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?

По итогам потасовки рефери выписал Алаа Граму красную карточку, а Исхаку – желтую

20 марта 2026, 01:40 | Обновлено 20 марта 2026, 01:41
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?

19 марта донецкий Шахтер проиграл Леху ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26, но все равно вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч (3:1, 1:2).

После завершения поединка игроки двух команд устроили массовую потасовку прямо на поле. Как сообщают польские спортивные паблики, футболистам Леха не понравились провакационные празднования горняков.

Стычка достаточно быстро завершилась. А рефери выписал красную карточку тунисскому защитнику Шахтера Алаа Граму, а также показал желтую шведском форварду Леха Микаэлю Исхаку, который оформил дубль в ворота донецкого коллектива.

Подопечные Арды Турана в четвертьфинале ЛК сыграют против АЗ Алкмаар – нидердандская команда в 1/8 финала уверенно прошла Спарту Прага (2:1, 4:0).

ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?

