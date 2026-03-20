ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
По итогам потасовки рефери выписал Алаа Граму красную карточку, а Исхаку – желтую
19 марта донецкий Шахтер проиграл Леху ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26, но все равно вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч (3:1, 1:2).
После завершения поединка игроки двух команд устроили массовую потасовку прямо на поле. Как сообщают польские спортивные паблики, футболистам Леха не понравились провакационные празднования горняков.
Стычка достаточно быстро завершилась. А рефери выписал красную карточку тунисскому защитнику Шахтера Алаа Граму, а также показал желтую шведском форварду Леха Микаэлю Исхаку, который оформил дубль в ворота донецкого коллектива.
Подопечные Арды Турана в четвертьфинале ЛК сыграют против АЗ Алкмаар – нидердандская команда в 1/8 финала уверенно прошла Спарту Прага (2:1, 4:0).
Bardzo gorąco się zrobiło po zakończeniu meczu Szachtar - Lech.— Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) March 19, 2026
Piłkarze Szachtara zaczęli prowokować kibiców Lecha, a chwilę po tym zostali zaatakowani przez osobę związaną z zespołem z Poznania. Na szczęście awantura szybko się skończyła. pic.twitter.com/5n9yTFqBIV
#SHKLPO— Polscy Kibice (@PolscyKibicePL) March 19, 2026
📽 @Stadium_trips91 pic.twitter.com/Q9jzcJUlPa
Aberracja umysłowa zawodnika Szachtara Donieck, który po meczu podszedł pod sektor kibiców Lecha Poznań i zaczął gestykulować oraz ostentacyjnie okazywać radość. W konsekwencji doszło do przepychanek między zawodnikami pic.twitter.com/dLRmqlGTuW— Maksymilian Dyśko (@MaksDysko) March 19, 2026
Po ostatnim gwizdku na boisku doszło do starcia piłkarzy Szachtara Donieck i Lecha Poznań.#SHKLPO pic.twitter.com/hDR8ycq7Xy— Karolina Kurek (@96KarolinaKurek) March 19, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дезире Дуэ думает как Криштиану Роналду
Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался