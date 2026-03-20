  ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд
20 марта 2026, 00:11 | Обновлено 20 марта 2026, 00:17
ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд

Дезире Дуэ думает как Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ начинает активно строить собственный бренд за пределами футбольного поля.

Игрок подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок, связанных со своим именем. Среди вариантов – разные комбинации, которые могут стать частью его будущей айдентики и персонального бренда, например DD10 и DD14.

Такой шаг открывает возможности для запуска собственного мерча, коммерческих коллабораций и развития имиджа вне футбола.

В современном футболе подобная стратегия становится нормой для молодых звезд – и Дуэ показывает, что мыслит не только как игрок, но и как полноценный бренд.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
