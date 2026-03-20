ФОТО. Звезда ПСЖ запускает собственный бренд
Дезире Дуэ думает как Криштиану Роналду
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ начинает активно строить собственный бренд за пределами футбольного поля.
Игрок подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок, связанных со своим именем. Среди вариантов – разные комбинации, которые могут стать частью его будущей айдентики и персонального бренда, например DD10 и DD14.
Такой шаг открывает возможности для запуска собственного мерча, коммерческих коллабораций и развития имиджа вне футбола.
В современном футболе подобная стратегия становится нормой для молодых звезд – и Дуэ показывает, что мыслит не только как игрок, но и как полноценный бренд.
🤑 𝗗𝗘́𝗦𝗜𝗥𝗘́ 𝗗𝗢𝗨𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗝𝗔̀ 𝗨𝗡 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦𝗠𝗔𝗡 ! 📈❤️💙— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 11, 2026
Il a déjà déposé plusieurs marques comme « 𝗗𝗗𝟭𝟰 », « 𝗗𝗲𝘇 », « 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗗𝗼𝘂𝗲́ » 𝗲𝘁 « 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗿𝗲 𝗚𝗶𝗳𝘁𝗲𝗱 » prouvant qu'il maîtrise son image aussi bien que ses dribbles.… pic.twitter.com/psXmVebRzG
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первый большой старт года
Младен Бартулович рад, что команда сможет сыграть с Вересом