Кандидат в сборную: «Ребров? Это все бред, ничего подобного не было»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» и сборной Украины U-21 Илья Крупский прокомментировал слухи о том, что главный тренер национальной команды Сергей Ребров якобы звонил ему.

«То, что говорили, что мне звонил Ребров — это все бред. Я ни разу с ним не общался.

Я знаю, что Ребров обо мне говорил, мне было очень приятно, что он меня выделил и сказал, что я ему нравлюсь как игрок. Если я попаду в национальную сборную, то все покажу на поле, а не на словах», – сообщил Крупский.

Крупский стабильно играет в составе «Металлиста 1925» и борется за верхние позиции УПЛ, однако вызова в главную команду Украины пока не получил.