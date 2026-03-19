ВИДЕО. Шахтер пропустил в ответном матче 1/8 финала ЛК с Лехом на 13-й мин.

Донецкий Шахтер пропустил от польского Леха в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26.

На 13-й минуте встречи ворота горняков поразил шведский форвард Микаэль Исхак, сделав счет 1:0.

Для Исхака это седьмой гол в текущем сезоне ЛЕ. Микаэль – второй лучший бомбардир турнира после Мариуса Муандиамаджи из Самсунспора.

Шахтер все еще имеет преимущество в один мяч благодаря победе 3:1 в первом поединке.

Встреча Шахтера и Леха стартовала 19 марта в 22:00 по Киеву в Кракове, Польша.

