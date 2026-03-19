ФОТО. «Ты – наш свет». Джорджина обратилась к Роналду
Роналду получил очень особенное поздравление
Невеста Криштиану Роналду, модель и инфлюенсер Джорджина Родригес опубликовала трогательное поздравление по случаю Дня отца, который отмечается сегодня.
В своем Instagram Джорджина поделилась теплым посланием, посвященным португальской суперзвезде, а также опубликовала атмосферное фото с отдыха на пляже.
«С Днем отца лучшего папу. Спасибо тебе за заботу о нас, за то, что ведешь нас и каждый день наполняешь нашу жизнь любовью. Ты – наш свет. Пусть Бог всегда тебя оберегает. Мы безгранично тебя любим», – написала Джорджина.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Роналду, который является отцом нескольких детей, регулярно делится семейными моментами в соцсетях и неоднократно подчеркивал, что семья для него – главная мотивация в жизни и карьере.
Пост быстро набрал популярность среди фанатов, которые присоединились к поздравлениям и оставили тысячи лайков и комментариев под публикацией.
Празднование Дня отца еще раз напомнило, что за образом одного из лучших футболистов в истории стоит не только легендарный спортсмен, но и заботливый отец.
