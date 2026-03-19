В Металлисте 1925 отреагировали на долгожданное решение УАФ

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на решение Украинской футбольной ассоциации о проведении матча 15-го тура УПЛ против ровенского «Вереса»:

«Я рад, что принято решение сыграть матч с «Вересом» и всё решится на футбольном поле.

Что касается жеребьевки Кубка Украины – мы были готовы к любому сопернику. Нам досталась команда из Чернигова. Я хорошо знаю их тренера и уважаю эту команду – они выполняют хорошую работу. Будет интересное противостояние».