Украина. Премьер лига
В Металлисте 1925 отреагировали на долгожданное решение УАФ
Младен Бартулович рад, что команда сможет сыграть с Вересом
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на решение Украинской футбольной ассоциации о проведении матча 15-го тура УПЛ против ровенского «Вереса»:
«Я рад, что принято решение сыграть матч с «Вересом» и всё решится на футбольном поле.
Что касается жеребьевки Кубка Украины – мы были готовы к любому сопернику. Нам досталась команда из Чернигова. Я хорошо знаю их тренера и уважаю эту команду – они выполняют хорошую работу. Будет интересное противостояние».
