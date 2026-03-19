  4. Эксперт – о матче Шахтера: «Главное, чтобы потом не пришлось жалеть»
19 марта 2026, 19:24 |
496
0

Эксперт – о матче Шахтера: «Главное, чтобы потом не пришлось жалеть»

Сегодня донецкая команда сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций с «Лехом»

19 марта 2026, 19:24 |
496
0
Эксперт – о матче Шахтера: «Главное, чтобы потом не пришлось жалеть»
УПЛ. Иван Балан

В первом матче этого раунда подопечные Арды Турана одержали победу со счётом 3:1, поэтому теперь для них главное — воспользоваться этим преимуществом и по сумме двух матчей завоевать право сыграть в четвертьфинале.

О своих ожиданиях от сегодняшней игры Sport.ua рассказал один из авторитетных украинских специалистов Иван Балан, который сейчас работает в грузинском «Колхети 1913».

– Теперь для футболистов донецкой команды главное, чтобы они не переоценили свои возможности, – считает он. – Ведь футбол ничего не прощает.

– Неужели вы предполагаете, что с «Шахтером» после 3:1 в Познани такое может случиться?

– Вообще-то я так не думаю, ведь класс есть класс. Но уверенность – это хорошо, а вот самоуверенность – плохо. А в футболе, как известно, такие моменты иногда бывают. Так что пусть Бог помилует и даст «горнякам» понять, что мелочей в футболе не бывает. И чтобы потом не пришлось сожалеть. А так, повторюсь: конечно же, желаю «Шахтеру» только победы. Тем более что после игры в Познани есть хороший запас.

– Какие впечатления оставил у вас первый матч дончан с «Лехом»?

– Впечатления от той игры остались положительные. Впрочем, какой бы ни была победа, это победа. Да, в футболе бывают случайности, но их же нужно заслужить. У «горняков» в первом поединке все получилось, так что теперь нужно закрепить успех недельной давности – вот и все.

– Как вы думаете, как сегодня поведет себя польская команда, чтобы компенсировать разницу в два мяча?

– «Горняки» же также хорошо знают своего соперника. «Лех», как говорится, может пойти в атаку – и попасть в плен. Поэтому, наверное, поляки и будут играть осторожно. Ведь они тоже заинтересованы пройти в следующий раунд соревнований. Как тут не вспомнить еще одну известную фразу: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить». В жизни бывает всякое, и в футболе в частности. Но будем надеяться, что в данном случае с нашей командой этого не произойдет. В противном случае, если что-то пойдет не так, найти объяснение будет трудно.

– На что, по-вашему, способен «Шахтер» в нынешнем розыгрыше Лиги конференций?

– Если «горняки» продвигаются в этом турнире вперед, то это означает, что они делают все правильно. Это свидетельствует о том, что подход к работе как у тренерского штаба, так и у футболистов, является эффективным. Главное, чтобы игроки не забывали, что им говорят на предматчевой установке.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
