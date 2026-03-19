Назар ВОЛОШИН: «Я очень долго ждал этого гола»

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Александрией» (5:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Хорошо, что забил, я очень долго ждал этого гола. Приятно, что удалось отличиться перед поездкой в сборную Украины, надеюсь, что за сборную тоже удастся забить.

– Сегодня авторами голов стали и вы, и Редушко, и Ярмоленко, была ли установка от тренерского штаба больше использовать фланги?

– Неважно, на кого делать навесы, и кто в итоге забьет. Просто так получилось, что сегодня больше забивали и делали голевые передачи фланговые игроки. В другом матче могут забить игроки центра поля или центральный нападающий. Да, сегодня получилось, я доволен.

– Седьмой матч подряд забивает Матвей Пономаренко, также первым голом отличился Богдан Редушко. Как-то поздравляли партнеров?

– Да, Бодю сегодня поддержал, поздравил с дебютным голом. Матвею сказал во время матча еще до того, как он забил, быть спокойным, выдохнуть, предположил, что скоро забьет. Чувствовал, что это ему удастся.