Назар ВОЛОШИН: «Я очень долго ждал этого гола»
Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»
Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над «Александрией» (5:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Хорошо, что забил, я очень долго ждал этого гола. Приятно, что удалось отличиться перед поездкой в сборную Украины, надеюсь, что за сборную тоже удастся забить.
– Сегодня авторами голов стали и вы, и Редушко, и Ярмоленко, была ли установка от тренерского штаба больше использовать фланги?
– Неважно, на кого делать навесы, и кто в итоге забьет. Просто так получилось, что сегодня больше забивали и делали голевые передачи фланговые игроки. В другом матче могут забить игроки центра поля или центральный нападающий. Да, сегодня получилось, я доволен.
– Седьмой матч подряд забивает Матвей Пономаренко, также первым голом отличился Богдан Редушко. Как-то поздравляли партнеров?
– Да, Бодю сегодня поддержал, поздравил с дебютным голом. Матвею сказал во время матча еще до того, как он забил, быть спокойным, выдохнуть, предположил, что скоро забьет. Чувствовал, что это ему удастся.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
