Пономаренко вписал свое имя в историю Динамо, обогнав Шацких и Цыганкова

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает поражать результативностью в чемпионате Украины, устанавливая новые достижения и вписывая свое имя в историю клуба.

В выездном матче против «Александрии» (5:0) Матвей записал на свой счет очередной забитый мяч, ставший для него девятым в нынешнем сезоне УПЛ.

Благодаря этому форвард вышел на первое место в списке бомбардиров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, подтверждая статус одного из самых опасных нападающих турнира.

Кроме того, Пономаренко отличился в седьмом матче подряд в составе «Динамо» в УПЛ, установив новый клубный рекорд. Раньше лучший результат принадлежал таким игрокам, как Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков, которые забивали в шести матчах подряд.

Этот гол стал для нападающего в общей сложности уже 11-м в составе киевлян в рамках чемпионатов Украины. Благодаря этому достижению Пономаренко вошел в топ-40 лучших бомбардиров «Динамо» в истории УПЛ.

По этому показателю он догнал Мариса Верпаковскиса, Евгения Похлебаева и Андрея Несмачного.

Уверенная игра Пономаренко и его стабильная результативность становится важным фактором в борьбе «Динамо» за высокие позиции в чемпионате. Форвард не только приносит команде очки, но и демонстрирует прогресс, позволяющий ему уже сейчас входить в когорту знаковых игроков клуба.